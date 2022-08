"Hola, Juan Carlos": Mateo "el niño viral" sanjuanino va rumbo a firmar el "derecho de autor"

lunes, 1 de agosto de 2022 15:17

Mateo Rodríguez en su corta edad, logró lo que muchos anhelan: ser reconocidos por algo. A sus 9 años realizó un divertido audio que se hizo viral y hasta el día de hoy, sigue siendo reproducido por varios portales. El sencillo audio que se grabó en el 2019 y saltó a la fama en el 2021, comienza diciendo 'no te entiendo nada'. Seguido de la característica frase que marcó un antes y un después en su vida: “Hola Juan Carlos como estás (seguido de un insulto)”. Ahora, esa frase está presente en varios programas de espectáculos nacionales y va rumbo a tener la marca de derecho de autor.

“Mateo fue toda una novedad en su momento. Yo no estuve de acuerdo cómo papá, por la gran exposición del tema y no compartía ese audio, ya que usaba un vocabulario que no me gustaba”, comentó, entre risas, Francisco Rodríguez, el papá de Mateo, a Diario La Provincia SJ.

El padre reconoció que estaba "chapado a la antigua" pero luego del paso del tiempo se fue adaptando a la idea. “Una anécdota muy chistosa es mi experiencia en una comisaria. Mi intención al principio fue hacer una denuncia por la alta exposición que tenía mi hijo, pero cuando les dije a los policías el porqué de mi visita, se emocionaron y la situación se tornó de muchas carcajadas”, recordó.

“La oficial que me atendió se disculpó conmigo, pero dijo algo que me resonó mucho en su momento, que ellos disfrutaban y se reían mucho con el audio y que mi hijo había hecho feliz a muchos”, explicó que fue en ese momento donde entendió la finalidad del audio, fuera de las malas palabras.

Hoy en día, a Mateo le da mucha vergüenza decir el audio. “Ya no dice tantas malas palabras, porque ha entendido lo que significa. De a poco le explicamos que lo que había hecho era gracioso, pero que había otras cosas más importantes, como estudiar”, afirmó.

También, después de un tiempo la “fama” le comenzó a molestar. “Papá en todos lados me llaman Juan Carlos, no me gusta, yo me llamó Mateo”, comentó Francisco.

Actualmente, han comenzado un trámite muy importante que podría cambiarle la vida a Mateo. “Hace poco nos llamó una productora de Buenos Aires para iniciar un expediente para que mi hijo pueda firmar los derechos de autor de su audio. Al tener este derecho, conseguiría una recompensa economía. A su vez, también se comunicó con nosotros Fer Palacios, que él tiene una canción con el audio de Mateo y quiere retribuirle económicamente”, explicó.

“Con ese dinero me compraría ropa y pelotas”, fue la primera reacción de Mateo, cuando sus padres le comentaron lo que se venía. Aunque Francisco, no se entusiasma mucho con ese dinero, “esperó que a mi hijo le den lo que le corresponde “, sentenció. Mateo con su hermano mellizo

Con ahora 10 años y próximos a cumplir los 11, no busca la fama, sino jugar y estar con sus amigos “Es un niño normal, juega con la tecnología como cualquier chico, pero su vida es con sus amigos del barrio y la pelota. Además, es muy compañero de su hermano mellizo”, finalizó.