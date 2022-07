La novia de Diego Tivani escribió un doloroso posteo en las redes

sábado, 9 de julio de 2022 19:34

El 20 de junio el reconocido deportista sanjuanino, Diego Tivani, sufrió un siniestro vial cuando viajaba en su moto, junto a su novia y murió.

El trágico suceso fue en inmediaciones de calle 7 y Avenida Uñac, su novia, Julieta Rubiño sobrevivió y le dedicó un estremecedor posteo en las redes sociales.

"Teníamos tantos sueños por cumplir, todavía no caigo, me duele pensar que ya no voy a poder estar con vos", comenzó escribiendo la joven.

Posteriormente, en las últimas líneas agregó: "perdón por todo y te voy amar para siempre". Además, sumó dos fotos recordando a su pareja.

A continuación el posteo: