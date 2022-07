Alerta por viento zonda: trabajan para que no vuelva el fuego al Parque Sarmiento

sábado, 9 de julio de 2022 09:09

A poco más de 2 días del fuerte zonda que se dio en San Juan, este sábado el Servicio Meteorológico Nacional lanzó nuevamente un Alerta Amarilla por la ocurrencia de viento noroeste con ráfagas de hasta 69 km/h. En este escenario, desde Ambiente con Bomberos y Policía de San Juan trabajan intensamente para que no vuelva el fuego al Parque Presidente Sarmiento.

“Contamos con guardias permanentes, es lo que se dice una guardia de cenizas, viendo los puntos de mayor temperatura”, explicó el encargado del parque Cristián Piedrahita a Diario La Provincia SJ.

El Parque, el miércoles pasado, fue protagonista de un incendio sin precedentes. Es la primera vez que ocurre un acontecimiento de tan grande magnitud. “Lamentablemente el fuego consumió el 80% de la reserva natural, muchas especies de flora y fauna fueron muy afectadas”, expresó Piedrahita quien subrayó: “en el parque ha quedado una triste realidad. En la reserva ha quedado poco y nada para quemarse. Prácticamente todo fue consumido por las llamas”.

El último incendio que se originó en el lugar, fue en el año 2016, en el que se quemaron 120 hectáreas, pero no de esta magnitud. Debido a esto, “se va a comenzar a trabajar en un plan de manejo de fuego”.

Cristián comentó que el personal de lugar, con la Secretaria de Ambiente y la Policía de San Juan, han conformado una brigada de incendios forestales “A raíz de esto, seguramente irán a salir fondos y mayor inversión para equipamientos para la brigada, ya que es la primera vez en la historia del Parque que tuvimos un incendio tan destructivo”, sentenció.

El foco inicial del fuego comenzó fuera del Parque, todos los factores climáticos hicieron desfavorable la situación. “Aproximadamente el 80% del Parque fue quemado. La especie más afectada, fueron los roedores llamados tucos. Una buena noticia es que las aves del lugar fueron las primeras en escapar y en esta fecha del año no hay nidos, huevos ni pichones”, argumentó.

Con respecto, a la flora del lugar, el fuego abarcó gran parte de una especia exótica llamada Tamarindos que según Cristian, fue algo positivo, ya que es una especie que tienen que erradicarla periódicamente. Otras pérdidas con respecto a árboles, son los eucaliptos y sauces, estos se remplazarán con especies autóctonas, como el Algarrobo.

Actualmente la crisis hídrica que acontece en la provincia, afecta directamente al parque: “Para que el lugar vuelva a ser lo que era antes, depende de la napa freática. Estamos en una sequía sin presentes”.

En la misma línea, dijo que “el parque y el humedal depende de la cota del Dique de Ullum. Y esto no es más ni menos que el agua que trae el Río San Juan. No hay agua en la zona, no está el humedal. Tenemos toda la vegetación que quedó seca porque hubo mucha agua y hace un año, al retirarse el agua, la zona quedó muy afectada”.

Por último, Cristián Piedrahita, argumentó que “luego de esto hemos dado una vuelta de página. Somos muy optimistas, la vegetación va a volver a crecer, las aves van a volver y todo se va a ir regenerando de a poco”.