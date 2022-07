Por diferencia de precio en góndola y caja, labraron infracciones a 4 supermercados en San Juan

viernes, 8 de julio de 2022 08:35

Por diferencia de precio en góndola y en caja, Defensa al Consumidor labró actas de infracciones a 4 supermercados en San Juan, de los cuales 2 son cadenas nacionales. Así lo informó Daniel Pérez, subdirector de esta oficina quien señaló que ahora las empresas están en la etapa de descargo y defensa.

"El precio del producto que está en góndola debe ser el mismo precio de la caja. Hicimos control de góndola, comparamos con la caja y notamos una diferencia. Se va a poner una multa, pero estamos esperando el descargo que van a presentar", explicó Pérez en radio Sarmiento.

El funcionario explicó que también está prohibido no poner el precio a los productos, algo que vienen viendo en diferentes tiendas y locales del centro. "Nos hacemos también eco de comentarios sobre el hecho de entrar al negocio y no encontrarnos que no tienen los precios. No se puede entrar al local y que no haya precio", señaló subrayando que también está prohibido colocar el cartel de "vidriera en reparación" sin previa autorización de Defensa al Consumidor y con una intención especulativa.

Ante este tipo de irregularidades de precios, la ley 22.240 establece que la multa puede ir de 500 pesos a 5 millones pesos. Y ya se analiza para modificar dicha ley y establecer "multas ejemplificadoras".