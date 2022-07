Incendio en Parque Sarmiento: aseguran que las llamas se iniciaron "por mano del hombre"

jueves, 7 de julio de 2022 09:24

Con cuantiosos daños en la flora de la reserva natural Parque Sarmiento, en el departamento Zonda, Bomberos se abocará a controlar la zona en el día después y a peritar el siniestro. En ese contexto, se descartó que se haya originado de forma natural ino que hubo intervención del hombre

El jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, Carlos Heredia destacó en radio Estación Claridad que "sobre las 3:30 hs. tuvimos la situación controlada en el Parque Sarmiento y han quedado dos dotaciones haciendo guardia para evitar nuevos focos de incendios. Hoy haremos la evolución de los daños. Anoche, tuvimos cinco dotaciones trabajando de forma permanente y el daño es muy grande".

Remarcó que "acá ha habido una actividad humana, no sé si intencional o descuidadamente, pero no ha sido un incendio natural. Ayer tuvimos una temperatura de 28 a 29º y en verano, cuando se alcanzan 40º, no se generan incendios en la zona. El fuego inició en el lado Oeste de calle Las Moras, eso se determinó, y se extendió hacia el Parque por las ráfagas y la velocidad del viento. Allí el monte seco es un material combustible que hizo que las llamas fueran incontrolables, por momentos".

"Vivimos la impotencia de la gente ante el avance de las llamas, que alcanzaron hasta 20 o 30 metros. No obstante ello, no vimos gran afectación en viviendas y en infraestructura, que fue lo que contuvimos en el principio", dijo.

Manifestó que los efectivos de la Policía de San Juan trabajaron codo a codo con dotaciones de bomberos voluntarios, Protección Civil y personal municipal.