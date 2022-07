Confirmaron que controlaron el fuego en el Parque Sarmiento y hay "pequeños focos activos"

jueves, 7 de julio de 2022 00:45

Tras varias horas de trabajo y la intervención de diferentes dotaciones de Bomberos y la Policía de San Juan, pasadas las 00 horas de este jueves finalmente comenzó a controlarse el gran incendio que se desató en Zonda, y afectó al Parque Sarmiento.

Así lo confirmó el Secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga, quien señaló que el "fuego que afectó a toda la parte del Parque Sarmiento, en calle Las Moras". "Estamos trabajando para que no afecte las viviendas. Les pedimos a la comunidad que no se acerquen, no pretendan ayudar porque se trabaja con la gente que sabe para atender este incidente tan grave", agregó.

Por otro lado, Munisaga contó en Telesol que "el incendio está siendo controlado, quedan pequeños focos pero la parte más complicada ha sido atendida. Los pequeños focos que quedan están lejos de la zona de viviendas, la situaciones más graves pudieron ser cubiertas y no hay daños mayores".

En este panorama, dijo que durante la noche de este jueves se desarrollará una etapa de vigilancia para evitar que alguna chispa vuelva a ocasionar otro posible incendio, sabiendo que las ráfagas más fuerte del viento sur habrían pasado.

"La zona más delicada fue sobre calle Las Moras, Ruta 12 sobre los tramos que están entre los semáforos y todo el Parque Sarmiento que con el incendio de hace unos días y éste, está casi todo consumido. Cuando corría el viento zonda, el fuego amenazaba con llegar a zonas cercanas de Villa Tacú y eso ya está absolutamente controlado", explicó.