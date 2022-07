Lotes para clase media: reorganizarán el padrón de IPV de cara a diferenciar a los postulantes

domingo, 31 de julio de 2022 10:38

Desde IPV se avanza en la propuesta de lotes para sanjuaninos que puedan afrontar una operatoria individual y así acceder a un terreno y casa propia en Rawson. Así, el barrio "Valle del Sol" ofrecerá una opción para 930 familias que pueden estar ocupando un lugar en el padrón de IPV que se reorganizará en función de esta nueva línea.

"Sabemos que muchos de los inscriptos en IPV van a querer aprovechar esta oportunidad. Eso nos va a permitir conocer un panorama más certero de quiénes están anotados en el padrón y pueden hacer frente económicamente a esta operatoria. Con ello, también tendremos un mapa actualizado de la demanda y podremos fortalecer otras propuestas para ellos", expresó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Yornet, director del organismo.

El padrón de inscriptos de IPV concentra a quienes esperan por una solución habitacional pero requiere de un cruce de datos y de una actualización en la que no siempre se cuenta con el apoyo del postulante. Es que si alguien ya logró su vivienda por otras vías o modificó su situación familiar no siempre la informa al organismo por lo que el dato real de la demanda surge de las inscripciones en los sorteos de los barrios que realiza el organismo en los diferentes departamentos. También, de los registros en los operativos de las oficinas móviles.

A esto, se sumará lo que se registre una vez que se abra la postulación a los lotes del barrio "Valle del Sol", previstas para el último trimestre del año. "Deberán demostrar la capacidad de pago, los ingresos familiares que les permitirán acceder a la cuota y dar datos actualizados del grupo familiar. Más allá de quienes sean elegidos por sorteo para esta propuesta, podremos poner a disposición nuestras líneas para quienes no queden elegidos y que quizás, no las conocen en detalle", expresó.

Esa diferenciación se suma a la que IPV ya realizó para sus sorteos, reorganizando a los postulantes por la antigüedad de la inscripción en el organismo a la espera de una vivienda con el objetivo de dar posibilidades más equitativas a todos. "No se trata de encarar un reempadronamiento en sí sino de seguir organizando el padrón en función de lo que marca la demanda real. San Juan mantiene un ritmo alto en construcción de viviendas para dar soluciones a las familias que no tienen otra opción real de acceso si no es a través del Estado", manifestó.

El barrio Valle del Sol contará con 930 lotes con servicios que estarán divididos en tres sectores:

Sector 1: 309 lotes

Sector 2: 302 lotes

Sector 3: 319 lotes

El barrio estará ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes estarán dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas. También construirán veredas y realizarán la demarcación de las parcelas.

"Se hará hincapié en difundir los requisitos ya que serán compatibles con los exigidos en la Operatoria Individual. Lo que más interesa a quienes quieren inscribirse tiene que ver con lo económico ya que se exige un ingreso por grupo familiar equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles y se podrá elegir la cantidad de cuotas para la cancelación que se extiende a 30 años, con opción de adelantar pagos. Cuando se cumpla con el pago del 50% del terreno, podrá poder comenzar a pagar la edificación de la vivienda", detalló Yornet anteriormente.