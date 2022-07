Anabel cumplió el sueño de tener una sublimadora y ahora espera por el trasplante de pulmón

viernes, 29 de julio de 2022 14:06

Un sueño lo cumplió y ahora anhela poder cumplir el sueño más importante: ser trasplantada de un pulmón. Anabel Carrizo tiene 26 años de edad, padece EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esta semana recibió una gran sorpresa. El ministerio de Desarrollo Humano le donó una máquina sublimadora para que pueda diversificar su trabajo.

La joven hace almohadones y cortinas en raso con costura capitoné y bordado. Su trabajo lo hace sola y con mucho sacrificio ya que lleva a cuesta una mochila de oxígeno que le permite vivir. Pero hoy la alegría que tiene se dibuja de punta a punta en su rostro.

Su taller se llama Milagros y lo tiene en su casa del barrio Costanera 3, en Chimbas. Hasta allí llegó el ministro Fabián Aballay y le dio la sorpresa después de que el gobernador Sergio Uñac se lo había prometido.

"Me alegró mucho, ahora podré avanzar en mi trabajo. Soñaba tener la sublimadora porque me dará la posibilidad de trabajar mejor", contó la joven a Diario La Provincia SJ quien se comprometió a hacer un curso para aprender a usarla y así poder no sólo hacer almohadones sino también tazas.

Su historia se conoció a través de Diario La Provincia SJ, cuando la joven tuvo la posibilidad de participar de la Feria Internacional de las Artesanías con un stand. "Me ha encantado porque hay mucha gente me ha hecho pedidos de almohadones y cortinas", destacó con mucha alegría.

Sin embargo su salud le sigue dando batalla. "Hace poco tuve neumonitis y estuve mal pero ya estoy mejor. Sigo en la lista de espera pero me están haciendo los estudios y kinesiología para estar mejor", contó.

Anabel está en el puesto 17 a nivel nacional de lista de espera de INCUCAI por un pulmón. Lejos de estar nerviosa por esto y la enfermedad, ella tiene la mirada puesta en el futuro y en seguir adelante, haciendo frente a todos los desafíos de la vida. Es por eso que le puso a su taller Milagros y sueña con crecer con su trabajo independiente.