Coronavirus en San Juan: Salud insistió en completar las cuatro aplicaciones

jueves, 28 de julio de 2022 10:19

A la espera de las dosis para vacunar contra coronavirus a pequeños entre los 6 meses y 3 años, estimada para el 1 de agosto, desde Salud Pública apuntaron a que los sanjuaninos completen su calendario con las dos dosis y los dos refuerzos.

La jefa de Epidemiología, Mónica Jofré señaló en radio AM1020 que "pedimos a quienes no completaron el esquema, sea del grupo etáreo que sea, que lo hagan. Se ha visto desde el punto de vista científico y sanitario que para que tengamos protección y para que el virus no se siga mutando necesitamos las 4 dosis. Nos hemos relajado, ya no usamos barbijo, han disminuido los casos pero necesitamos avanzar en la vacunación sino esto no va a terminar más. Tenemos que llegar a un 70 a 90% de vacunación; sería lo ideal".

La profesional destacó el número de testeos no ha bajado y que en la última semana hubo más de 2000. "Desde que liberaron las actividades, la recomendación ha sido siempre que cuando se tenga algún síntoma de enfermedad respiratoria, que se vayan a hisopar. Sobre todo, aquellas personas que comparten un ámbito laboral o escolar. Les pedimos que vayan mientras tienen síntomas y refuercen el uso de barbijo. Es un acto responsable".

Jofré señaló que en una época de circulación de virus respiratorios como adenovirus, gripe y otros, "es importante saber si se tiene coronavirus para cumplir con el aislamiento que para los casos positivos es de 5 días".