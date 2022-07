Impacto de la dolarización en barrios de IPV: constructoras, complicadas para comprar materiales

miércoles, 27 de julio de 2022 08:23

La corrida del dólar ha tenido derrame en todos los sectores productivos y en la construcción, las empresas vieron afectados los precios en materiales que no dependen directamente de la divisa norteamericana. Las cámaras han planteado sus problemas al IPV ya que algunos ritmos de obra se vieron afectados, aunque no hay parates.

"Las empresas constructoras han expresado y detallado sus situaciones como la falta de materiales para comprar y su precio en dólares. Hay una dolarización que ha recaído en todo y en especial, en materiales como ladrillos, arena y cemento que no dependen de la divisa. No obstante, la movilidad en precios hace que proveedores no quieran entregar materiales. Eso preocupa por supuesto a los empresarios, de cara a cumplir con los compromisos con IPV. Es clave el trabajo en conjunto y lo que se prioriza es el cumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades", expresó a Diario La Provincia SJ, Marcelo Yornet, director del organismo.

En ese ámbito, tampoco pueden comprar a crédito, lo que complica aún más la provisión. "Todo se pasó al contado; los precios suben constantemente y hay incertidumbre", agregó.

Manifestó que desde IPV, "lo que hacemos es mantener el pago de los certificados de obra con agilidad, a plazos cortos. Los programas nacionales también están cumpliendo y sólo este mes, se demoraron un poco, por cambio de funcionarios. Esta semana se están realizando y eso normalizará todo. Desde Nación nos han garantizado que todo marchará sin problemas en los próximos dos meses"

Por estos días, Yornet señaló que "las empresas con menor capacidad económica ha recurrido a disminuir la carga laboral, afectando el ritmo de construcción pero no se han detenido. A medida que reciban el pago de Nación, reactivarán nuevamente su ritmo".