Pocito: inauguraron obras en el Club Deportivo Carpintería

martes, 26 de julio de 2022 22:31

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habilitó nuevas obras en el Club Deportivo Carpintería. Lo acompañaron el intendente de Pocito, Armando Sánchez; los diputados Marcela Monti y Gastón Berenguer; el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent; autoridades y dirigentes del club anfitrión.

Las mejoras en la infraestructura de la institución deportiva comenzaron en el año 2019. En ese momento los trabajos incluyeron la refacción de la antigua secretaría, remodelación de vestuario de árbitros y refacciones de techo en los vestuarios.

En el año 2021, luego del sismo que provocó grandes daños, el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Deportes construyó el nuevo salón de usos múltiples (SUM), nueva secretaría, cierre perimetral de la institución, refacciones en muros internos y la pintura del playón polideportivo y portal acceso. Estas obras suman unos 170 metros cuadrados construidos y 610 metros lineales de muro perimetral nuevo.

Al llegar al predio ubicado en bulevar Anacleto Gil y calle Mendoza, el gobernador recorrió las obras terminadas y tuvo lugar el descubrimiento de placas recordatorias. El mandatario ratificó el compromiso se su gestión “con la práctica deportiva. Para eso hacen falta instalaciones y es lo que venimos a inaugurar hoy”.

“El terremoto dañó viviendas pero también infraestructura e instalaciones deportivas, no solo en el Club Carpintería, sino también en Aberastain, Atenas, Picón, Juventud Unida y en todos estos clubes se están haciendo mejoras. Esto es un trabajo coordinado, siempre pensando en que toda la sociedad pero, fundamentalmente en que los chicos deben hacer cada vez más deporte”, añadió Uñac.

El gobernador consideró que “dejar inauguradas estas instalaciones significa cumplir con la palabra empeñada y eso no es porque un terremoto dejó devastada la infraestructura edilicia de casas y también de instituciones deportivas. Venimos con un plan de trabajo que se aceleró porque se nos cayeron muchas casas. Por eso, acá en Carpintería hay 144 casas en construcción y 140 que se van a comenzar a construir porque ya hemos comprado el terreno”, finalizó el primer mandatario provincial.

Por su parte, el intendente de Pocito, Armando Sánchez, dijo que “con esta institución y con estas instalaciones que son impecables lo único que tenemos que hacer es cuidarlas y disfrutarlas entre todos”. El secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica recordó que una vez ocurrido el terremoto el gobernador le pidió acompañar y apoyar a los clubes afectados: "En ese momento me reuní con Juan y recorrimos esta institución donde lo único que veíamos era block tirado; no había quedado nada en pie, solo algo de tela y los arcos. Ahí empezó nuestro compromiso; no solo trabajamos con este club sino con otros clubes del departamento”.