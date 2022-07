Casamientos y cumpleaños de 15: abunda el pedido de presupuestos en San Juan y se revisan precios a un mes del evento

martes, 26 de julio de 2022 10:21

Tras las restricciones por la pandemia COVID-19 y pese al volátil contexto económico, los sanjuaninos apuestan a celebrar casamientos y cumpleaños de 15 y la organización en sí plantea todo un desafío. Negociaciones, acuerdos y la disposición en ceder en uno o varios aspectos llevarán a concretarlos en la fecha pactada este año. Para lo que es 2023, los organizadores no dan presupuestos, en vistas a dar números irreales en cuanto a la previsión económica.

Esteban Vázquez, reconocido organizador de eventos, señaló en radio Estación Claridad que "este año para armar el presupuesto hemos calculado una inflación del 7% mensual. Pero pese a la explosión de pedidos de fechas, no tenemos precisiones de precios para enero del año que viene y no los estamos dando. Además la mayoría de los contratos tienen cláusula de revisión de precios un mes antes de la realización del evento y también sobre lo que hay y sobre lo que quizás no se consiga.".

Expresó, además, que optaron por no especificar la línea de vinos que se servirá en las fiestas porque "ya tuvimos problema el año pasado en el que no nos entregaban vinos porque no había envases. Eso repercutió en los eventos. Por otra parte, una reconocida marca de gaseosas no nos entregaba envases de vidrio y en las fiestas había botellas plásticas. Todos esos detalles los hablamos con el cliente y nos sinceramos sobre lo que pasa con el stock.".

Acerca del factor económico que afecta el evento en forma integral, que puede tener sensibles aumentos, Vázquez explicó que "los clientes tienen que estar atentos a especulaciones y a los aumentos "por las dudas". Es importante el diálogo con el cliente y que tenga en claro qué cantidad de personas van a ir al evento o quienes pueden pasar a después de cena. Esa puede ser una variable de ajuste. En general, en la pospandemia, las fiestas no superan las 120 a 150 personas. Ante la media era de 200 a 250 personas. Otros, pueden resignar algunos servicios".

Marcó, además, que un promedio de opción es de $7000, mientras que en diciembre llegará a los $9000. "La gente pide mucho presupuesto y los salones están todos reservados hasta fin de año. Pese a la situación, quieren seguir realizando sus fiestas y lo prioritario es asegurar el salón y la música. A ello, se le suma la bebida y después, deciden qué comer: desde pernil a pizzas", dijo.