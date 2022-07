La sorpresa de su vida: en una movida internacional, le regalaron una máquina especial a una emprendedora sanjuanina

domingo, 24 de julio de 2022 13:45

Con una alegría que contagia en su voz, María Alexandra Nuñez hace una pausa en su intensa rutina de trabajo para contar lo que define como "una historia de película". Pero no lo hace desde afuera sino precisamente como protagonista. Apasionada por el diseño y la creación de productos para eventos y fechas especiales, es una incansable creativa para sus clientes. Esas ganas y empuje para progresar fue lo que impulsó a un grupo de "crafters", como se denominan quienes trabajan en ese rubro, de distintos países a apoyarla en su labor con un regalo especial.

Algunos de los trabajos que ahora Alexandra puede realizar con más precisión gracias a su plotter de corte.

Emocionada aún por lo que sucedió, recordó que recibió un llamado que la dejó perpleja y llena de sentimientos inexplicables. Recordó que todo tuvo su inicio en, literalmente, un vínculo virtual. "Fue en pandemia, cuando teníamos la posibilidad de crear más ante el parate de los eventos e intercambiábamos ideas y propuestas en un grupo de WhatsApp. Conocí a muchas chicas y una de ellas, creó otro grupo pero de Telegram. Allí estaba Adriana Kennedy que se convirtió en la gran artífice de esto" relató Alexandra a Diario La Provincia SJ.

Todo estuvo tan bien armado que ella nunca sospechó que una capacitación que Adriana ofrecía, y que era de forma virtual, tenía como propósito reunir fondos para comprarle una máquina para que trabajara mejor. "El curso se llamaba "Crafters ayudando a otra crafter" y nos pidió que compartiéramos el banner. Así lo hice y lamentablemente no lo pude comprar. Nunca supe dónde iba esto. Adriana es mexicana pero vive en EE.UU. y daba la capacitación. Todas las integrantes del grupo fueron sus cómplices. Nunca imaginé que yo era la crafter a la que iba a ayudar; nunca imaginé algo así. Tampoco estaba en mis planes comprar la máquina por la realidad económica que afecta a nuestro rubro; donde todo sube y mucho. Además, tengo a mis hijos por los que trabajo", detalló.

Alexandra, al recibir su regalo. Crafters de distintos países ayudaron a hacerlo posible.

Sin embargo, en el diálogo en el grupo, sus compañeras le resaltaban que su trabajo iba a ser mejor y más práctico con una máquina plotter de corte que permite recortar a la perfección de las figuras que Alexandra imprime para sus trabajos y que también troquela para productos con volumen.

Precisamente, el día que subió notablemente el valor del dólar, Alexandra se encontró con la realidad de otros emprendedores que debían modificar precios y que incluso, no conseguían insumos por decisión de los distribuidores o había fuertes aumentos. "Lo comenté en el grupo y Adriana, la cabeza pero sobre todo, el corazón de esto, me dice si me puede llamar por teléfono. Le dije que sí pensando que necesitaba algún archivo o que le armara algún diseño. Fue entonces cuando me contó que me regalaban la máquina a mí, después de la iniciativa del curso que habían hecho a beneficio. Quedé en shock; no lo podía creer. No podía reaccionar y temblaba entera de los nervios y de la mezcla de emociones", contó.

Marcó que todas las que contribuyeron viven en diferentes países y la relación es sólo virtual. No obstante, la legitimidad del vínculo despertó la empatía hacia la sanjuanina que le pone lo mejor de sí a su trabajo, tan creativo como artesanal. "No nos conocemos entre todas; seguramente se pusieron en mi lugar y les agradezco de corazón. Adriana me dice que esto es obra de Dios; que ellas solo son instrumentos y la verdad es que debe ser así. Semejante regalo es divino. Ella en particular me dijo que valora mi trabajo y mis ganas de salir adelante por mi familia", confesó.

La máquina en sí le permite a Alexandra trabajar de manera más ágil en algo tan puntilloso como el recorte en diferentes tipos de papel y a su vez, hacer nuevos productos. "Hasta el día de hoy, cuando la prendo no lo puedo creer", dijo. El equipo pudo llegar a ella luego de que la emprendedora sanjuanina contactara a una proveedora en el país que les diera la seguridad de una venta confiable. Así fue y tras el desembolso, la máquina Silhouette estaba lista para despachar a San Juan. "Cuando me avisaron de eso, casi me infarto de nuevo. Era finalmente una realidad. No podía de la emoción y empecé a llamar a amigas para contarles. Cuando me llegó, traía un cartelito que decía "Dios te ama"; una dedicatoria muy emotiva. No hay palabras suficientes para agradecerles todo lo que han hecho. Esto no es una máquina sino un gesto de amor", manifestó.

Ahora, está aprendiendo a usarla con un programa especial y tarda aproximadamente 6 minutos en cortar 12 imágenes con distinto nivel de complejidad, por ejemplo. "Gano tiempo para mi trabajo, para mis hijos y para mí. Ahora, siento que así como me ayudaron a mí, yo lo haré con alguien más. Me dicen que seguramente llegará el momento y así será", señaló.

Quienes hicieron posible este sueño para Alexandra son: Adriana y William Kennedy, Cecilia Muniz Coral Cardona, Liliana Veronika Bedon Moloche, Fabiola Lozano, Isabel Elías, Jennifer Elizalde, Mita Gonzalez, Ángela Molina, Cinthya Mireles, Marissa, Anais Reynoso, Alejandra, Tatiana Maria Bell, Patricia, Crismar Castillo, Evelyn Masis y Carol Edwards.

El dato

El emprendimiento de Alexandra Nuñez se llama "Papelito Singular" y se pueden apreciar sus trabajos en Facebook. Para contactarla, se pueden comunicar al 264- 6737369.-