Romina, la trabajadora rural que sueña con culminar una etapa pendiente en su vida

sábado, 23 de julio de 2022 00:00

Romina Balmaceda tiene 32 años y después de varios intentos decidió emprender un nuevo desafío en su vida: terminar sus estudios secundarios. Por mucho tiempo debió postergar esta etapa, ya que tuvo que salir a trabajar, para ayudar a su familia.

En la actualidad, decidió darse la oportunidad de emprender esa cuenta pendiente. La mujer está cursando todas las noches en el CENS Pocito que pertenece al Colegio Secundario Profesor Froilán Javier Ferrero.

“Decidí empezar por el tema del trabajo, en el campo es muy sufrido y más para una mujer. No se gana bien y ahora está todo caro, para un buen trabajo te piden el secundario. Más allá de todo eso para ayudar a mis hijos, por ahí dan temas que uno no entiende y es feo no poder enseñarles”, afirmó Romina a Diario La Provincia SJ.

La joven se esfuerza mucho a diario por el bienestar de sus hijos y por culminar su gran meta. “Entre semana trabajo en el campo y los fines de semana en un servicio de mozos. Trabaja en la mañana de 8 a 12 y en las tardes de 15 a 19, cuando salgo del trabajo, preparó las cosas y me voy a la escuela”, contó.

Y agregó: “se me hace muy complicado, pero hago el esfuerzo de seguir adelante. La escuela me queda a dos kilómetros de mi casa, pero mis hijos son la motivación que me incentivan a seguir adelante".

Una vez culminada la etapa del secundario, Romina tiene grandes metas en mente por cumplir, pero su objetivo actual es poder concretar sus estudios para darle un mejor bienestar a sus hijos.

En su momento, la joven no pudo culminar esta etapa porque debió salir a trabajar para aportar en los gastos de su hogar. “Cuando éramos, con mis hermanos tuvimos que ayudar a mi mamá, porque mi papá falleció cuando tenía 6 años. Tenía 8 hermanos, unos se fueron casando y los que quedábamos tuvimos que ayudar”, afirmó.

“Yo nunca quise dejar la escuela, pero por necesidad tuve que dejarla. Me gustaba muchísimo y retomé a esta edad porque me quiero superar, sentir esa alegría de haber terminado los estudios”, remarcó Romina.

En cuanto al cursado, la joven disfruta cada una de las clases e intenta aprender para luego, aplicarlo a sus hijos. “Lo que más me está costando es Lengua y Literatura. Tengo un grupo de compañeros muy bueno, solidarios y buena gente. Los poquitos que hemos quedado seguimos en el mismo curso, nos ayudamos entre todos. Los profesores son muy comprensivos y educados para enseñar”, detalló.

En muchas ocasiones, hay personas que no se animan a perseguir sus sueño por miedo a los prejuicios que se pueda manifestar entorno a esto, sin embargo Romina subrayó que “les digo a todas las mujeres que se animen, porque te garantiza un mejor futuro, no hay que temerle. Muchas veces, escuché muchos comentarios que dicen que ya están grandes para culminar esta etapa, pero está bueno superarse, tener algo y ser alguien".