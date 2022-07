Tiene 74 años, su hermano murió y sus 7 perros quedaron solos: "necesitan una familia que les de amor"

jueves, 21 de julio de 2022 17:14

Tiene 74 años de edad y ama los perros tanto como su hermano. Sin embargo, ella en su casa cuida de 5 perros y no puede hacerse cargo de los 7 animalitos que eran de su hermano. María del Carmen Carrizo de Maldonado tiene una angustia que se refleja en su voz. Ya su cuerpo no da para trasladarse día por medio a ver a los perritos de su hermano y necesita con urgencia ayuda para encontrarle a cada uno un hogar.

Su hermano tenía 66 años, vivía solo en la Villa Morrone, Chimbas, y sufría de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Todas las mañanas se levantaba temprano a cambiarle el agua a los perros y salir a regar al fondo. A cuesta llevaba su mochila con oxígeno y su radio, la que encendía para escuchar música con sus mascotas. El hombre con los animalitos generaron un gran vínculo basado en el amor. Sin embargo él falleció y el dolor cubrió ese hogar.

"Mi hermano recogió los perros de la calle y como mi cuñada falleció antes, él se sentía muy acompañado a pesar de que estaba solo. Estaban bien cuidados y desparasitados. Le compraba un buen alimento porque eran su gran compañía. Ahora los animalitos están solos y tristes. Cuando yo voy se ponen muy ansiosos porque lo extrañan y se alegran mucho cuando me ven", contó María del Carmen a Diario La Provincia SJ.

Para alimentarlos, ella compra 3 bolsas de comida para perros por mes pero como no alcanza, le cocina polenta, arroz o fideos y se los lleva con huesos día por medio. Pero eso le implica un ritmo que siente que ya su cuerpo no lo resiste. Es que debe trasladarse de Capital a Chimbas y el cansancio le pasa factura.

"Él lo que más me encargo que no los dejara en la calle. Ya mi cuerpo no me da por la edad. Voy a regar las plantas, sacar la suciedad, lo que ellos hacen en el fondo y ese ratito que estoy con ellos se ponen muy feliz. Al no ver a nadie, cuando llego se ponen ansiosos y muy contentos. Pero no me puedo quedar", lamentó María del Carmen quien destacó que los perros "no son malos y son de tamaño chico".

Los animales tienen de 5 a 7 años de edad y su hermano los cuidaba mucho. "No los quiero dejar en la calle porque veo la gran cantidad de animales que viven en la calle. Tengo 5 perros que les doy de comer y también agua porque soy como mi hermano, me encantan las mascotas", destacó subrayando que son perros educados y no son dañinos.

"Ellos necesitan afecto, no son animales que muerden. Llevo a mis nietos y ellos andan detrás. Me duele lo que pueda pasar con ellos, la casa está en sucesión y tengo que ubicarlos porque si se vende, se quedan sin hogar. Mi cabeza ya no da para cuidar tantos. Él los ha criado con tanto amor que no me gustaría que alguien los adopte y luego los tire", finalizó.

Para contactarse con ella, llamar al 264-455-8017