Jazmín, la "sanjuanina por adopción" que se luce en el basquet integrado

sábado, 2 de julio de 2022 16:21

Jazmín Cabral tiene 5 hermanos, 2 son mujeres y 3 varones. Al año y medio de vida le llegaría una de las pruebas más duras en su vida. A su temprana edad le diagnosticaron parálisis cerebral infantil esto le provocó una diplejía espástica que le imposibilitó caminar.

Actualmente, tiene 20 años y su amor por el deporte la llevó a recorrer distintas provincias. Sueña con seguir abrazando su pasión por el basquet. Recorrió distintas provincias y en San Juan logró cumplir una de sus grandes metas jugar en la liga de la mano del PRODEA, el equipo de básquet en silla de ruedas.

"El deporte en mi vida llegó de manera inesperada cuando tenía 18 años , no fue algo que busqué. Muchos profesores de la secundaria me hablaban y me decían que hiciera ciertos deportes, pero era algo que desconocía totalmente. Cuando me hablaron de que había deportes adaptado pensé que iba a ser algo aburrido, que no tenía acción y que era todo como delicado, pero cuando probé y estuve en varias competencias noté que tenían la misma adrenalina y pasión que cualquier otro deporte convencional" destacó Jazmín a Diario La Provincia SJ.

La joven remarcó que el deporte es su forma de vida y por eso dedica mucho tiempo y preparación física, para responder de la mejor manera.

Jazmín vive en San Juan junto a su novio. “Me vine a la provincia por el deporte, se me dio la oportunidad de venir a jugar acá en segunda división con el club PRODEA y no lo dude. Somos 12 jugadores, el director técnico principal, el entrenador y el utilero, soy la única mujer”, destacó Jazmín.

La joven correntina aseguró que la provincia la cautivó desde su primera visita. “Me enamoré de San Juan, tuve la oportunidad de venir en agosto del año pasado, antes de venirme a vivir oficialmente. La verdad que me encantó, desde que tocamos la entrada a la provincia”, sostuvo.

Hace unos días, la deportista debutó en la liga y manifestó que vivió un hermoso momento, que guardará para siempre en su corazón. “estaba muy ansiosa, quería hacer todo correcto y la verdad que me fue muy bien. Me llevo muchas cosas lindas y más para seguir enfocándome y seguir sumando al equipo”, comentó.

Aseguró que es la única mujer que integra el equipo de PRODEA y resaltó que la recibieron muy bien. “Es un grupo muy lindo, la unión es algo que los caracteriza. Me gusta como compactan en grupo y como se ayudan entre todos, no hay discordia. Parecen una familia, no hay pelea, ninguno se enoja por nada, ni se quedan con bronca”, detalló la jugadora.

Sobre las sensaciones que le provocó el público, Jazmín destacó que “es muy bonito, nos sirvió y motivó en la cancha, estoy súper feliz, no me los esperaba así”.

"Mis metas es seguir mejorando en el deporte, soy bastante nueva haciendo básquet. Espero seguir avanzando y poder participar de algún torneo con la selección, también deseo seguir ayudando al equipo de San Juan que me brinda muchas experiencias deportivas que me sirven para seguir avanzando", cerró.

Los incios de Jazmín Cabrera en el deporte

Sus comienzos deportivos fueron en Buenos Aires, en aquella provincia comenzó jugando tenis de mesa, pero era algo que no llenaba su corazón. Cuando se enteró que comenzaron a formar un equipo de básquet no dudó en integrarse.

“Cuando lo armó éramos 3 jugadores, luego, en 2019 nos anotó en los Juegos Bonaerenses 3 vs 3 de Básquet, ahí empezó todo”, recordó la joven.

Posteriormente, sumó varias experiencias y en 2020 llegaría una gran oportunidad para Jazmín. “Me convocaron a la Selección Femenina Juvenil, pero por la pandemia fue todo por zoom. Hacíamos los trabajos por la plataforma con el entrenador y las chicas del equipo”, comentó.

Luego, en 2021 tuvo su primera convocatoria física en el Centro de Alto Rendimiento con la Selección de Juvenil. además, compartió varios entrenamientos con la selección mayor.