Pese a la variación de precios, la venta de celulares se mantiene en San Juan

martes, 19 de julio de 2022 22:03

La inestabilidad económica por la que atraviesa el país lleva a que distintos sectores se vean muy golpeados. Uno de estos es el rubro comercial, que se ve impactado por la constante suba de precios de la mano del dólar. Sin embargo, y pese a esta variación, los sanjuaninos siguen apostando a adquirir uno de los aparatos que se ha convertido en "esencial" para muchos: los celulares.

"La parte celulares es como el día a día, nadie puede quedarse sin celular y el que lo tiene funcionando mal necesita de uno nuevo. El precio es muy competitivo. Respecto al tema tablet y computadoras, nunca tuvieron un auge en sí, pero sale, no con la misma constancia que la de un celular, pero se venden", destacó Mario Sotomayor de Cetrogar a Diario La Provincia SJ.

Además, destacó que los jóvenes son los que más uso le dan a las tablet y respecto a los computadoras, son más buscadas por los estudiantes o empresarios, pero no es un cambio permanente.

Respecto a los costos de celulares "uno de lo más económicos de la línea Samsung está en 24.800 pesos para arriba con un tope de 250 mil a 270 mil, la gama más alta de Samsung. Motorola igual nada más que no tiene tan precio elevado. Después, hay marcas no tan tradicionales como Alcatel, Noblex, no son marcas muy codiciadas por el cliente, están en un precio de los 20 a 70 mil pesos. Las marcas más demandas son Samsung A3. A013 es el modelo número uno de salida de venta y es el más económico".

El costo de las tablet ronda los 20 a 60 mil pesos, pero sigue liderando ventas celulares de gama chica y baja gama. Respecto a los medios pago sostuvo que "el más utilizado por los sanjuaninos es efectivo, segundo el crédito personal de la casa con recibo de sueldo y tercero la tarjeta de crédito".

Sobre la demanda, Sotomayor destacó que en Día de la madre es una de las fechas fuertes, junto a fin de año. Además, destacó que están expectantes con lo que sucederá especialmente en octubre, para que las ventas asciendan.