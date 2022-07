IPV: el 23% de los deudores respondieron a las intimaciones y hay 2 mil que ingresarían al veraz por morosos

lunes, 18 de julio de 2022 11:20

Sólo el 23% de las 9 mil familias que son morosas en el pago de las cuotas del IPV respondieron a las intimaciones. De esta forma hay 2 mil personas que ingresarían al veraz si no regularizan su situación. Así lo indicó Daniela Cangialosi, subdirectora del IPV, quien explicó que se esperará durante todo este mes para responder.

"Para mejorar el recupero, continuar con la construcción de viviendas y llegar a todas las familias inscriptas, se hizo una intimación con veraz a 9 mil familias. Fueron verificadas que tenían las condiciones necesarias para poder pagar pero adeudaban a enero más de 3 cuotas", explicó la funcionaria en radio Colón.

A partir de esto, se les hizo alrededor de 4 a 5 intimaciones por correo postal, mail, mensaje de texto y en función de eso hay gente que se presentó en las oficinas del IPV para pagar o hacer planes de pago. En total hay 23% de personas que respondieron al pedido con el pago directamente, cancelación de la deuda, refinanciación y pago parte de la deuda.

"Pero hay una importante cantidad que no pagó, no se acercó, no mostró voluntad de pago a pesar de las intimaciones y a pesar que veraz vio que en el sistema financiero de esas personas figuraba que hacían movimientos con la tarjeta de crédito, como para poder pagar", lamentó Cangialosi.

De acuerdo al registro del IPV, actualmente hay 2 mil personas que ingresarían ahora al veraz en caso de que no cancelen la deuda, no refinancien o no muestren voluntad de pago. "Esperábamos a junio y julio porque la familia se encuentra con más ingresos, como es con el aguinaldo y el instituto siempre, en general, tiene una buena recaudación en estos meses. Si no pagan en agosto serán denunciadas en veraz", señaló.

De la mitad de la gente intimada tiene boletas con montos menores de mil pesos. El resto tiene boletas actualizables de 3 mil a 10 mil pesos. Según la ley, con 3 cuotas impagas, el IPV puede revocar la vivienda. A partir de agosto se empezará con las acciones de ingreso primero al veraz y luego se continuará los pasos pertinentes.