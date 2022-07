Rocío, la sanjuanina que se hizo viral tras vender su máquina, cumplirá su sueño gracias a la solidaridad

viernes, 15 de julio de 2022 12:46

Rocío Rodríguez tiene 25 años de edad y nunca imaginó que una mala experiencia terminaría con una gran movida solidaria que superaría las fronteras de la Argentina y le permitiría cumplir su gran sueño. La joven es oriunda de Angaco y hace una semana publicó un posteo en Facebook en el que contó el mal momento que vivía tras vender su máquina de coser aspirando a comprar una nueva.

Por aquel entonces vendió su "fuente de trabajo" a 80 mil pesos y cuando lo cobró quiso comprar una nueva máquina. Ahí se dio cuenta que la inflación había marcado presencia. La suya ya no costaba en el mercado ese valor sino que estaba a 110 mil pesos y la que quería comprar se había elevado a 164 mil pesos.

"Nadie tiene 100 mil pesos en la mano, por eso decidimos vender para luego reponerla. Pero nunca imaginé que iba a subir tanto", confesó la joven a Diario La Provincia SJ quien hizo un posteo en su cuenta de facebook para "descargar la bronca" y la repercusión fue tal que se hizo viral. En pocos días sumó miles de compartidos y comentarios que incluso llegaron a España y Estados Unidos.

"Muchos me decían que se sentían identificados, con precios de cosas similares que les pasó. No me sentí tan sola, cuesta mucho para el emprendedor y más en este país. Al emprendedor no lo ayudan mucho. Yo me cansé de presentar proyectos y jamás me dieron algo", destacó la joven

Rocío y su amiga Susana Barboza decidieron emprender la empresa después de probar suerte en diferentes trabajos. Ella fue moza, trabajó en el comercio, fue ayudante de cocina y estuvo en una distribuidora. "Este emprendimiento lo empezamos juntas porque vivimos en una zona rural. Si en ningún lugar hay trabajo, acá menos que menos. La idea es un taller en la habitación de mi hijo y trabajar para algunas fábricas porque hacemos obras independientes", destacó.

Tras la viralización de la publicación en su facebook y luego de que el portal de noticias TN se hiciera eco, comenzó a recibir mucha ayuda de diferentes partes del país e incluso del exterior. Eso le permitió que esta mañana se juntara con la totalidad del dinero que le faltaba y ahora comprará la máquina de coser overlok 4 hilos que tanto deseaba.

"Es increíble. Nunca imaginé que la nota se iba a hacer viral. Lo hice por una cuestión de enojo. Jamás fue para pedir nada. Recibí ayuda de gente inclusive de afuera. De a poco fui juntando el dinero y a los que me siguen escribiendo les fui diciendo que ya junté el dinero pero la gente siguió colaborando igual. Muy buen la actitud de las personas", agregó.

Esta mañana también recibió llamados de los ministerio de Desarrollo Humano y de la Producción para poder orientarla y darle una mano en este camino del emprendimiento.

"Muchos argentinos se sintieron identificados conmigo también que por situaciones como esta se fueron del país. Hay un mensaje que me quedó grabado y que es fuerte. esa persona me dijo que había quebrado en Buenos Aires y se fue enojado, triste y frustrado. Había invertido mucho para progresar y de la bronca se fue a otro país. Me dijo que me daba el regalo de 15 mil pesos porque era lo que le hubiera gustado que hicieran por él", explicó subrayando que un mensaje que siempre se repitió es que "no hay que bajar los brazos".