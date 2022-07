La desesperación de una sanjuanina: vendió su máquina de coser y se hizo viral

jueves, 14 de julio de 2022 17:36

Tenía un sueño: impulsar su taller con una nueva máquina de coser. Sin embargo la inflación y la dureza de la economía la azotó. Rocío Rodríguez es sanjuanina y en las últimas horas se hizo viral a partir de un posteo que hizo en Facebook.

La chica vendió su máquina de coser con el anhelo de comprar una nueva y más completa. Buscó, buscó, calculó precios y vendió la de ella. Sin embargo cuando fue a comprar la que había visto, el precio se fue "por las nubes".

La joven compartió el posteo el pasado 9 de julio y 5 días después, ya sumó 15 mil veces compartido y 2.9 mil comentarios. De esta forma se hizo viral. "Hoy me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costura y hoy me entregaban $80.000 por la máquina que ven acá abajo, vendida hace 5 días atrás", comenzó el posteo la joven que es madre de un niño de 3 años.

Luego en el texto explicó que la venta la hizo para obtener el dinero que le permitiera, junto a algunos ahorrors, comprar una máquina Overlok de 4 hilos nueva. La idea era "comenzar el emprendimiento". Sin embargo, nunca imaginó que la inflación la azotaría de tal manera que la dejaría devastada.

"Hoy me levanté y lo primero que hice fue entrar a mercado libre para comprar una overlok que ayer salía 110.000. Hoy me dijo el vendedor, subió. Mil disculpa, 168.000 sale ahora. Cuando se me da por ver el valor de la máquina que yo había vendido se los juro por Dios que no solo lloraba sino que la presión me llegó a 17/10 en un rato", expresó.

La joven confesó que sintió un "nudo en la garganta" por "haber perdido como he perdido". "No se los puedo explicar, hago esto para que vean lo que es querer progresar en este país del orto, para que tengan memoria por favor y cuando vallan a votar no se olviden de esto. Ahí se van mis sueños y mis ganas de salir adelante", finalizó.

“Mi mamá tiene un taller y yo quería empezar a emprender. A ella le dio resultado ese emprendimiento, y con el paso del tiempo se empezó a agrandar. Antes de la pandemia me quedé sin trabajo. Fui moza, trabajé en varios comercios, pero quería independizarme”, relató la joven a TN.

Rodríguez se mudó con su hijo a una zona rural, en donde el único empleo está relacionado con el campo. “Pensé en mi propio emprendimiento referido a la costura. Compré esta máquina después de ahorrar seis meses, mientras trabajaba con otra prestada”, comentó.”

“La Overlock la necesito para hacer remeras. Ahora me quedé con la plata y con mucha impotencia, porque me quedé sin la máquina que tenía y tampoco puedo comprar la nueva. Lo que publiqué en Facebook lo hice de enojada, no pensé que se iba a volver viral”, explicó Rodríguez.

El posteo tiene más de 5800 reacciones y casi tres mil comentarios. Luego de recibir el apoyo de la gente, fueron los usuarios quienes la incentivaron a dejar su CBU para recibir donaciones: “Junté $25 mil pesos. Aún no alcanza pero estoy viendo si alguien me ayuda a sacar un préstamo”, dijo.

Rodríguez vive sola con su hijo y hace algunos días terminó de pintar con mucho esfuerzo el interior de su casa. “Quiero trabajar para na fábrica, pero no puedo tener una máquina usada o vieja, tiene que ser buena. Préstamos no me da nadie, lógicamente. Solo pido ayuda para poder trabajar”.