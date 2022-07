EPRE: en San Juan, los usuarios de luz que tengan Tarifa Social no tendrán que hacer el trámite

jueves, 14 de julio de 2022 20:13

Este viernes estará disponible el formulario para la inscripción de usuarios de cara a la Segmentación de las Tarifas del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE). En este contexto, desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) se emitió un comunicado en el que se indicó que los usuarios beneficiarios de este subsidio en la provincia no tendrán que hacer dicho trámite.

En función de esto aclaró que "la Secretaría de Energía de la Nación ha dispuesto que en el Convenio a suscribir con nuestra Provincia, se incorporen al Registro todos los suministros encuadrados en la “Tarifa Social”, que perciben los subsidios que otorga la Provincia de San Juan".

El comunicado indicó: "Al encuadrarse automáticamente los suministros de Tarifa Social en Nivel 2 mantienen los subsidios del Estado Nacional sin necesidad de trámite adicional; es decir, no resulta necesario llenar ningún formulario. Solamente tendrán reducciones de los subsidios nacionales en lo que resta del año los suministros en Nivel 1 (grupos familiares con ingresos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales definidas por el INDEC -ingresos mensuales por encima de $ 348.868,93-)".

Finalmente aclaró: "Las reducciones del subsidio para los suministros del “Nivel 1” serán progresivas, no retroactivas, a partir del mes de setiembre, con un impacto estimado no mayor al 30% de la factura mensual. Progresivamente también se definirán aspectos puntuales a considerar para garantizar que no existan errores de exclusión injustificada de los subsidios nacionales, como se reclama por la eventual quita de subsidios, etc., cuestiones que se definirán en el Convenio a suscribir entre Nación y Provincia".