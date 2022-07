A 12 años de la aprobación del matrimonio igualitario, en San Juan 128 parejas dieron el "sí, quiero"

jueves, 14 de julio de 2022 22:43

El 15 de julio del 2010 Argentina dijo “Sí” en el Congreso al Matrimonio Igualitario, convirtiéndose en el primer país de América Latina en contar con un marco legal que ampare la unión entre personas del mismo sexo. A 12 años de aquel día, en San Juan se casaron bajo esta ley 128 parejas.

Así lo indicaron desde el Registro Civil a Diario La Provincia SJ, desde donde indicaron que en esta provincia los casamientos comenzaron ese mismo año. La primera unión se realizó en octubre del 2010 con una pareja de mujeres. El segundo matrimonio igualitario de la provincia fue en noviembre, en el que también dos mujeres se unieron legalmente.

Las celebraciones matrimoniales se celebran de igual manera que los matrimonios heterosexuales y todos los trámites son elaborados con perspectiva de género.

Año a año los matrimonios igualitarios en San Juan:

2011: 18

2012: 6

2013: 8

2014: 5

2015: 5

2016: 8

2017: 13

2018: 9

2019: 18

2020: 6 ( restricciones por covid 19)

2021: 24

2022 a la fecha 8

A pesar de la pandemia en 2020, muchas parejas pudieron casarse. Ese mismo año, 6 parejas contrajeron matrimonio. Mientras que en lo que va del 2022, 8 de parejas contrajeron matrimonio igualitario, 5 de hombres y 3 de mujeres. Hasta el momento no se han registrado casamientos entre personas no binarias.

Argentina fue el primer país de la región en reconocer identidades no binarias de género en los sistemas de registro e identificación. Esto es posible desde principio de 2022, pero según el Registro Civil provincial, no hay personas no binarias que hayan contraído matrimonio.

Con respecto a las uniones convivenciales, que es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común, son menos que los matrimonios. Según información brindada por el Registro Civil, la sociedad sanjuanina sigue apostando al matrimonio.