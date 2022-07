Silvana Belli, la sanjuanina que fue candidata a Miss Universo y hoy transita una vida lejos de la pasarela

miércoles, 13 de julio de 2022 18:19

El domingo 13 de julio del 2008 quedará marcado para siempre en la memoria de María Silvana Belli Vega. Aquel día la sanjuanina representó a la Argentina en el certamen Miss Universo y brilló para todo el mundo. Fue en Nha Trang, al sur de Vietnam, y midió su belleza con 19 años frente a 80 mujeres de distintos países. A 14 años de aquel día, la sanjuanina lleva una vida completamente alejada de las pasarelas y atendiendo su propio negocio.

Silvana Belli es de Rawson y actualmente tiene 33 años. Junto a su pareja es dueña de su propio emprendimiento, una tienda de bebidas y picadas. “Utilicé mis ahorros para tener algo propio, elegí ese rubro por qué se algo de vinos y en la parte de los fiambres realizó picadas, pero no cualquier picada, yo hago arte”, comentó entre risas a Diario La Provincia SJ.

De espectacular físico y envidiable altura (1,75 metros), su vida actualmente transita lejos de los tacones. “Los primeros años si practiqué mucho al modelaje, lo disfruté, pero no lo adopte cómo modo de vida”, sostuvo la joven quien hoy recuerda con nostalgia aquella experiencia como si hubiera sido ayer.

“Me pasaría un día entero describiendo lo maravilloso de ese sueño vivido. Los meses luego de volver de los viajes, conocí alrededor de 7 países diferentes y cuando volvía de cada certamen era un nuevo revuelo. Me reconocían mucho por la calle en ese momento. Era muy lindo y raro a la vez experimentar algo así. Con decirte que al día de la fecha hay personas que me reconocen y recuerdan quien fui”, destacó.

Según sus palabras, nunca le diría que "no" a volver a participar de tan importante certamen. “Cómo experiencia diría que fue el sueño de la piba: estar en las pasarelas más prestigiosas del mundo con gente muy famosa y saber que en otro lugar del mundo adquirís tal magnitud de fama, flashes, autógrafos y alfombras rojas”, agregó.

Con nostalgia en su voz que refleja incluso esa alegría de aquel momento vivido, Silvana contó que cada vez que alguien le pregunta cómo fue ese momento, lo vive con nuevas imágenes en su memoria. "Como siempre surge un nuevo recuerdo que tenía por ahí guardado, sonrío hasta con lágrimas en los ojos. Estoy orgullosa de mi misma, de seguir siendo al día de la fecha la primera sanjuanina en participar en un certamen Miss Universo. Es lo máximo a nivel certámenes y saber que yo estuve ahí representando a mi país es algo que jamás olvidaré”, afirmó entre suspiros.

Lejos de las sandalias y los vestidos glamorosos, aún sigue apostando a que la vida la sorprenda y no plantificar demasiado. “No tengo muy definido como va seguir mi futuro, por qué no soy una persona que planea mucho, pero voy proyectando y haciendo mi vida sobre la marcha”, finalizó la ex Miss Argentina.