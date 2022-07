Advierten que el 50% de las cañerías domiciliarias de gas están "envejecidas" y es un peligro

miércoles, 13 de julio de 2022 22:21

Alrededor del 50% de las cañerías de gas domiciliario están envejecidas y deberían ser cambiadas cuanto antes. Así lo indicó Sergio Slobodjanach, presidente de la Asociación Civil de Instaladores Gasistas y Sanitaristas, ASIGAS, quien indicó que "San Juan tiene muchas falencias a nivel domiciliario".

"La gente no tiene consciencia de hacer revisión periódicamente y mucho menos en el tiempo. Las casas se envejecen y la mayoría son instalaciones viejas de la década del 90 o 2000", comenzó explicando a Diario La Provincia SJ.

El gasista explicó que hay barrios emblemáticos que tenían gas de tubo y se adaptaron a gas natural, por ejemplo, en el año 1994. Esto significa que hace casi 30 años que se hizo esta adaptación de las cañerías y hoy se necesita urgente la revisión y posible cambio.

"Hay casas con cañerías de más de 50 años que no se han renovado. Eso hace que permanentemente Ecogas corte el gas", advirtió y agregó: "en San Juan más del 50% de las cañerías están envejecidas". Pese a este diagnóstico, pocas familias son las que apuestan a la revisión, control y cambio de la cañería.

Uno de los factores que influye es el económico. Una visita para revisión y control de la mano de un gasista matriculado puede tener un valor de alrededor de 1.500 a 2 mil pesos. En dicha visita, el gasista dirá qué adecuaciones de gas se debe hacer para descartar cualquier futuro peligro.

De acuerdo a ASIGAS, algunos de los barrios emblemáticos que necesitan urgente control e intervención son San Martin, Aramburu, Bardeani y Enoe Bravo, entre otros tantos. "Estos son barrios muy viejos y en situación de colapso", subrayó destacando que se ha "advertido a las autoridades de varios casos de situaciones muy anormales. En el edificio del año pasado que murieron personas hubo irregularidades de manera total".

"Como presidente de ASIGAS he tenido ciento de reuniones con las autoridades vigentes, hay muchas ideas, proyectos y ganas pero no llegan las soluciones mágicas a los usuarios. Estamos en plena temporada y no hay actividad en el rubro. Lo único que se hacen son obras nuevas y cortes por seguridad de Ecogas", apuntó.

Ante el desuso de varios meses, es importante conocer el estado de los artefactos de calefación o cañerías internas. Esta tarea debe ser realizada por una persona idónea. Actualmente ASIGAS cuenta en el padrón con alrededor de 200 gasistas matriculados e instaladores en condiciones de actuar.

"El año pasado tuvimos siniestros graves por pérdida de gas. Cuando se producen los accidentes, son graves y mortales. No hay conciencia ni concientización", lamentó Slobodjanach e indicó que si la persona llama a Ecogas y la entidad advierte un problema, directamente cortar el suministro de gas por protocolo. Es decir, si hay un problema se puede provocar una fatalidad.

Pero si se llama a un gasista matriculado, éste le dirá cuánto cuesta la reparación pero no le cortará el suministro. "Si la gente tiene miedo de llamar a Ecogas, el gasista matriculado da informe para su reparación. Pero si es muy grave y el propietario no lo soluciona se debe dar intervención a Ecogas", advirtió.

En Ecogas está la lista de los gasistas matriculados vigentes y dentro de estos están los que tienen experiencia y estadísticamente están rankeados.

Para encontrar a un gasista matriculado en la provincia, el procedimiento es muy sencillo y puede realizarse desde la comodidad del hogar. El interesado debe ingresar a la página de Ecogas (www.ecogas.com.ar) y seguir los siguientes pasos:

Ingresa a www.ecogas.com.ar Hacer click en el botón Espacio Matriculados En la columna "Consultar Información" oprimir la opción "Listado de Matriculados" En el buscador coloca los siguientes datos: provincia y localidad. Se puede agregar nombre o matricula.

En caso de ser gasista y no contar con la matricula. Los requisitos para comenzar con el trámite también puede realizarse a través de la página.