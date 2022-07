"La camioneta iba derecho a caer por el precipicio": la odisea de una familia sanjuanina en alta montaña

lunes, 11 de julio de 2022 14:11

Una verdadera odisea vivió una familia sanjuanina en el alta montaña este fin de semana, después de que se desatara un intenso temporal de nieve y viento blanco, que puso en peligro sus vidas. El hecho ocurrió el sábado pasado cuando Evangelina con su novio y sus 2 sobrinos pequeños fueron a Los Penitentes, en Las Heras, Mendoza, para esquiar.

"Con mi pareja decidimos llevar a mis sobrinos a la nieve, por el día aprovechando el feriado. Hemos ido antes y nunca nos pasó esto. Llegamos, el clima era muy lindo pero cerca de las 13 horas comenzó un viento blanco y Gendarmería empezó a sacarnos del lugar", comenzó relatando la joven en radio AM1020.

El vehículo en el que circulaban los 4 fue uno de los primeros en ubicarse en la fila para retornar la bajada pero el camino no fue fácil y se presentaron varios "obstáculos" que pudieron sortear de manera casi milagrosa. "Era las 19 horas y aún no podíamos salir. En un momento la camioneta empezó a resbalar y casi cae al barranco. Tuvimos que salir corriendo de inmediato del vehículo con los nenes alzados por miedo de que se fuera al vacío", relató.

Los momentos fueron desesperantes. Mientras ella se quedaba con los niños afuera, bajo la nieve que caía, su pareja estaba dentro del vehículo maniobrando para salir del problema. "La camioneta iba derecho a caer, no había forma de sujetarlo", aseguró ella destacando que su pareja le colocó una roca en la rueda y algo frenó mientras afuera "el frío era congelante, nevaba muchísimo".

En ese momento, los camiones pasaban pero no se detenían para ayudar y el miedo abordaba a la familia. Pero no todo fue negativo y otra camioneta que vio lo que pasaba, no dudó en frenar. "Pasó una persona muy servicial, de nacionalidad chilena, y nos ayudó. Habían muchos camiones que pasaban y no se paraban", lamentó.

"Nos recató una camioneta de gran porte y nos pudo sacar. Hicimos 2 kilómetros y nuestro vehículo se volvió a resbalar. Habían otros 5 atravesados adelante. Nosotros hacíamos un cero girando. Hasta que se paró un vehículo que trabajaba en refugios y nos ayudó a los 6 vehículos a salir de ahí", destacó.

A pesar que al principio era uno de los vehículos que estaba más adelante en la fila, el de esta familia de sanjuaninos fue uno de los últimos que pudo bajar, cerca de las 23 horas del sábado. Luego llegaron a Uspallata "con muchísimo cuidado porque el piso estaba congelado" y lo primero que hicieron fue tomar algo caliente en una estación de servicios.

"Fue muy desesperante (...) la angustia más grande era por mis sobrinos chiquitos (...) cerca de las 3 de la mañana llegamos a la provincia. Una vez que entregamos los nenes a sus papas se nos relajó el cuerpo", destacó Evangelina aclarando que cuando iban a Penitentes, Gendarmería nunca les advirtió de la probabilidad de viento blanco y todo lo que iba a pasar.

"Fue una anécdota que no nos vamos a olvidar más y sabemos que hay que comprar cadenas para llegar a un lugar así (...). Lo bueno es que teníamos combustible para tirar y poner la calefacción para ese momento", finalizó destacando que ante todos los peligros que pasaron, sintieron la presencia poderosa de alguien que los protegió: "mi madre que está en el cielo y la de mi pareja que está en el cielo nos ayudaron".