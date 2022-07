A 11 años de la muerte de José María Cappes, colocaron un "ángel azul" que lo recuerda

lunes, 11 de julio de 2022 19:45

El pasado sábado 9 de julio se cumplieron 11 años de la muerte de José María Cappes, el joven de 19 años que en 2011 fue atropellado en calle General Acha y Progreso, en Rawson, cuando iba caminando con 4 amigos, por un conductor que los embistió y abandonó en el lugar.

Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, su familia junto a la agrupación Familias del Dolor, colocaron un cartel con un ángel azul que ahora recordará a la sociedad que allí murió el joven sanjuanino.

"Cada momento del día, cada día, se nos vienen recuerdos de él, así que siempre con nosotros y en donde andamos. Se trata de vivir el día a día y seguir adelante porque él era muy especial, eso es lo que tratamos de hacer que es lo que hubiera querido, no dejarse caer", contó Violeta Robledo, madre de José María, a Diario La Provincia SJ.

El caso de Cappes se convirtió en uno de los más emblemáticos en la provincia. Si bien hubo siniestros viales con fallecidos, el de él marcó a la sociedad no solo porque el joven fue abandonado por el conductor del vehículo que lo embistió sino también por la lucha incesante de la familia que mes a mes, año a año siguieron reclamando justicia y manteniendo vivo el recuerdo en la memoria de todos.

"Siempre dije que era mi payasito porque siempre tenía una sonrisa, nunca estaba mal, era de tener muchos amigos, y siempre estaba haciendo algo, les decía a sus hermanos 'salgan de esa computadora y vamos a trabajar'. Como hijo era todo, mi compañero, yo tenía un taller de costura y él me ayudaba, cuando me levantaba ya tenía trabajo listo... Creo que el destino te va preparando, unos días antes que él falleciera salió con su padrino, algo que no había hecho antes. Yo tenía una cadenita con 7 muñequitos (por sus 7 hijos), y se me perdió uno", recordó.

Acongojada, agregó sobre las "premoniciones" que tuvo antes de la muerte de su hijo: "Días antes, José María estaba barriendo en fondo y el miércoles anterior a que él muriera, me dijo 'Esta es la última vez que te voy a barrer acá'. Le dije que no hablara tonteras porque siempre me ayudaba, creo que la vida te va preparando sin darte cuenta".

Pese al incansable trabajo y lucha de la familia, nunca encontraron testigos del hecho, como tampoco al conductor responsable que los atropelló. "No tuvimos novedades del hecho, siempre dije que no se encuentra lo que no se quiere encontrar... Después de los 5 años no se siguió buscando. Un ser humano se hubiera parado si tiene sentimientos porque fueron cuatro niños los que atropelló", sostuvo sobre la investigación del caso.

Violeta resaltó que la colocación del cartel busca visibilizar lo ocurrido, aunque ella se refugia en la justicia de Dios. "No quiero que pase otra vez un caso como este y que quede impune, que quede en la nada. Me llena de mucha fuerza la ayuda de todo el mundo y cuando mi hijo está de ejemplo, también", finalizó.