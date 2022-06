Mónica Jofré destacó la importancia de completar el esquema de vacunación

lunes, 6 de junio de 2022 21:21

Fueron dos años aprendiendo algo que no conocíamos hay que seguir aprendiendo y seguir extremando los cuidados. La doctora Mónica Jofré, Jefa de Epidemiología de la provincia de San Juan resaltó la importancia de completar el esquema de vacunación. Además, aseguró que en la provincia no hay casos de viruela de mono, hasta el momento.

"Tuvimos un caso con buena evolución de Hepatitis aguda grave de origen desconocido, el niño evolucionó bien y fue dado de alta, con todo el protocolo", comentó la profesional a radio AM 1020.

Respecto al tema vacunación de coronavirus afirmó: "el país y la provincia tiene vacunas para afrontar el covid-19. Debemos fortalecer el tema de la vacunación, empezamos con una dosis, dos dosis y después a medida que los estudios de eficacia y seguridad, el virus fue mutando, también fueron necesarias una tercera y cuarta dosis".

Además, sostuvo que "dos dosis no me protegen totalmente y haciendo el análisis epidemiológico y cruzando los número estamos viendo que los que más se están contagiando precisamente es el grupo que no completó la tercera y cuarta dosis. El grupo de 12 a 39 años son los que más se mueven, vemos que es el grupo que se está contagiando, tienen que completar el esquema de vacunación. Las vacunas estás, no faltan ya está liberado, no hace falta que le llegue el turno, puede ir a cualquier centro de salud más cercano".

"Tienen que entender que esto ayudó a disminuir la morbilidad, mortalidad, tenemos algunas subvariantes de Ómicron, pero en los últimos meses no apareció una nueva variante", destacó al profesional.

La profesional subrayó que se agregó una tercera y cuarta dosis porque se vio que pasado un cierto tiempo, esos anticuerpos empieza a disminuir y necesitan de un refuerzo.

"Solamente llevan 5 dosis los que se vacunaron en un principio Sinopharm, disponemos de una cantidad de vacunas importantes, las vacunas son seguras", cerró.