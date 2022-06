En San Juan: murió un reconocido músico

lunes, 6 de junio de 2022 19:27

El arte sanjuanino está de luto, un querido músico murió, las redes sociales se hicieron eco por la partida del artista. Se trata de Walter Echelini, quien se adueñó del corazón de los sanjuaninos con su música. El artista oriundo de La Plata, eligió San Juan como la ciudad para mostrar su talento.

La hija de Walter, Romina, dejó un posteo emotivo posteo en las redes en el que escribió: "papi de mi corazón Walter Echelini hoy partiste y mi corazón se rompió en mil pedazos, no te pude decir cuanto te amo, los perdí a los dos me quedé sola, toca por mi en el cielo una linda canción y canta con mi mamá así mi corazón los escucha. Los amo no se olviden de mi por favor". Además, compartió una fotografía.

En cuestión de segundos, la joven recibió varios comentarios de apoyo, mostrando el acompañamiento en este momento difícil que le toca atravesar.

En el perfil de Facebook de Walter demostraron el cariño, entre los que demostraron la tristeza por su pronta partida. "A seguir de gira por el universo maestro", resaltó uno de sus conocidos.

El músico marcó un legado con su arte y será recordado por su gran talento, en cada banda en la que tocó y en cada persona con la que compartió.