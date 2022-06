En San Juan: aseguran que la provisión de combustible es muy irregular y que hubo falta de diésel

lunes, 6 de junio de 2022 17:38

El suministro de gasoil es cada vez más escaso en el país y en las provincias repercute esta problemática de distinta manera. San Juan no escapa a esta realidad.

La provisión está muy irregular, en los últimos 10 días se notó mucho más la falta del producto diésel tanto premium como el común. Así lo confirmó Analía Salguero de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan. Además, aseguró que el panorama no es muy alentador en los próximos meses.

“Esto tuvo que ver con que San Juan tiene un cupo asignado, así como en cada provincia, que es una cantidad de litros que responde al consumo promedio. El tema es que ese consumo esta alterado por que el canal mayorista, que son clientes que atienden directamente las petroleras y está cortado. Todo ese canal mayorista se volcó a consumir en las estaciones de servicio. Claramente no alcanza lo que normalmente se compraba para abastecer la demanda común, con este aumento que tuvo la demanda”, destacó Salguero a Diario La Provincia SJ.

Además, subrayó que “hace dos meses empezaron a recortar ese cupo, lo achicaron en el mes de junio y recibieron el 30% menos, entonces claramente no llegan a terminar el mes con productos. No es el problema con las naftas, sino con los diéseles. Es un problema de gran envergadura no es algo que podamos hacer los sanjuaninos únicamente”.

Desde la Cámara se participa activamente en la Confederación Nacional y se trata de hacer escuchar la voz. “Lo que pasa básicamente es que el gasoil casi todo se importa y nosotros no podemos importar al precio en el que lo estamos vendiendo en el país. Claramente cuando hay que ir a comprar, hay que ser competitivo en esa compra, más en un mundo en el que hay alta demanda. Lo comercializamos a un precio muy bajo respecto al valor del mercado mundial, entonces no es suficiente lo que se paga para traerlo”, explicó la referente.

Y agregó: “hasta que el precio no se descomprima y salga de este congelamiento y que le permita poder importar la cantidad necesaria, no vamos a tener producto”.

Respecto al GNC, Analía comentó que “al estar la irregularidad en los líquidos, por supuesto el consumo de gas también aumenta. Hay que ver como se desenvuelve es todo día a día, pero se nota que también va haber un invierno que seguramente tendremos algunos días sin gas”.

“El combustible es como muy particular siempre que el precio sube se retrae un poco el consumo, pero lo que provoca en realidad es un efecto en el mercado. Es uno de los productos necesarios que la gente vuelve a consumirlo a los precios en los que tenga que consumir y deja de consumir otras cosas. El combustible se termina volviendo a consumir, por supuesto que se retrae la venta y más en el invierno”, cerró.