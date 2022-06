Repavimentación histórica en Capital: definen cómo ordenar el tránsito con prioridad para el transporte público

domingo, 5 de junio de 2022 09:00

Con la implementación de Red Tulum, la avenida Córdoba en Capital se convirtió en una de las vías importantes de circulación para el transporte público de pasajeros que se sumó a la avenida Libertador. Es por ello que la obra de repavimentación tendrá un desafío que pasará por organizar el tránsito pensando en causar el menor impacto posible.

"Estamos trabajando en el proyecto con activa participación de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Confiamos en la logística y los resultados del sistema que ya usamos en avenida Rawson, anteriormente y ahora, con este proyecto de repavimentación histórica con avenida Central, de la que sólo queda un tramo por trabajar. En avenida Córdoba se trabajará en cómo desviar el tránsito para particulares sobre todo, por las calles cercanas", expresó a Diario La Provincia SJ, el director de Vialidad Provincial, Juan Magariños.

Se apostará por la logística de no interrumpir el flujo de tránsito para las unidades de Red Tulum. "Lo que se busca es que se mantengan las paradas y los colectivos circulen normalmente por allí. Esto lo está trabajando el municipio y se tratará de no afectar las frecuencias. No obstante, sí se podrían implementar desvíos de tránsito para los otros vehículos en las etapas que así se requiera por arterias paralelas, como las calles 9 de Julio y General Paz en relación a la avenida Córdoba y las calles San Luis y 25 de Mayo para la avenida Libertador", expresó.

El funcionario marcó que se planifican las fases de trabajo tratando de no afectar por mucho tiempo el tránsito. "Es una de las ventajas de este sistema y la logística se informará en tiempo y forma para que la gente no se encuentre con sorpresa. Se trabaja por tramos o cuadras, en un ritmo rápido y dinámico".

En tanto, se trabaja para el llamado a licitación que podría concretarse en las próximas semanas.