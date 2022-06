Ataques a personal de salud: agresiones verbales, las más comunes y buscan trabajar en programas preventivos

miércoles, 29 de junio de 2022 14:41

Tras la agresión física a un médico traumatólogo en San Juan, por un presunto expaciente, generó un movimiento reflexivo institucional que puso en evidencia las situaciones de violencia a las que está expuesto el personal de salud en su desempeño diario. Conforme a ello, se conocieron las primeras acciones a llevar adelante por parte de Salud Pública.

La ministra de Salud, Alejandra Venerando expresó esta mañana, tras reunirse con el fiscal general Eduardo Quattropani, que "nos parece muy importante abordar este tipo de problemáticas, tanto violencia y el maltrato al personal de salud. No sólo hablo de los médicos sino de todos los equipos. Venimos a ponernos a disposición para poder articular metodologías, no sólo de trabajos preventivos sino también ante una situación que pueda suceder en cualquier centro de salud u hospital. Necesitamos articular no sólo con el Ministerio Público Fiscal sino con el área de Seguridad".

Agregó que "lamentablemente hay situaciones habituales y el profesional de la Salud no está habituado a realizar denuncias pero hay violencia verbal, en cierta manera, en algunos nosocomios y centros de salud. Por ello, es que apostamos a trabajar en materia preventiva a través de programas contra el maltrato y la violencia, no solamente para trabajar y fortalecer el diálogo en el personal de salud y el vínculo con la comunidad, sino entre las instituciones".

Venerando destacó que tuvo contacto con el Dr. Daniel Luque y señaló que está en rehabilitación. "Nadie espera nunca atravesar un ataque como éste y está preocupado por su estado de salud", agregó.