Siniestros viales fatales en San Juan: proponen trabajar con urgencia en convivencia vial

domingo, 26 de junio de 2022 07:43

En dos días, en San Juan se registraron cuatro siniestros viales con consecuencias fatales y eso encendió las alarmas entre quienes trabajan en seguridad vial y contención de víctimas. Entre ellos, la representación en San Juan de la "Fundación Estrellas Amarillas" trasladó al Consejo Provincial de Seguridad la necesidad de implementar acciones urgentes relacionadas a la convivencia vial en general. También recuperarán y pondrán en valor un proyecto de "Alcoholemia Cero" para San Juan, que la entidad ya logró que se adoptara en 12 provincias.

"En el Consejo Provincial de Seguridad Vial, planteamos que se deben tomar acciones puntuales ante este escenario. He propuesto que trabajemos sobre convivencia vial efectiva y que tenga más impacto en la gente común que conduce en la calle. Con los siniestros viales de estos días, lo refuerzo aún más", señaló Paula Liuzzi, responsable en San Juan de la Fundación "Estrellas Amarillas", a Diario La Provincia SJ.

Puntualizó en que "necesitamos convivencia vial, porque no la tenemos y la necesitamos urgente. Se lo manifesté este viernes al director de Tránsito y Transporte, Carlos Romero Grezzi que hay algo que se no está escapando a todos de las manos y que las acciones tienen que estar orientadas a las personas que transitan por la calle. No pasa, en este sentido, por la capacitación a colectiveros, delivery y remiseros sino al sanjuanino que sale a manejar su vehículo particular".

Propuso en el Consejo que se trabaje en campañas de acción directa dirigidas a los sanjuaninos que transitan por las calles “y que son los que se paran y no ponen balizas; conducen en estado de ebriedad sin tener en cuenta las consecuencias. Necesitamos tener más conciencia de la gravedad de lo que puede pasar”.

Señaló que se lo transmitió al ministro de Gobierno, Alberto Hensel y al director de Tránsito y Transporte, Carlos Romero Grezzi, en vistas a los siniestros viales fatales de los últimos dos días. “Se trata de recurrir a acciones más puntuales y seguramente, el Consejo será convocado a reunión para abordar esto. De mi parte, considero que no tenemos convivencia vial, ni educación vial. No sabemos comportarnos en la calle, no respetamos a nadie ni los semáforos. Esto va para el peatón, el ciclista hasta el automovilista. El tema es muy grande y complejo por lo que se requieren pequeñas acciones multiplicadoras para cambiar y convivir. Pero lo cierto es que no están y nadie quiere adoptarlas. Se necesitan más políticas para ello”, aseguró.

Liuzzi expresó que tiene listo un proyecto sobre “Alcoholemia Cero” con eje de aplicación en nuestra provincia y que la Fundación “Estrellas Amarillas” a nivel nacional logró implementar y poner en vigencia en 12 provincias. “Este proyecto ya se presentó a nivel nacional en el Congreso, por lo que consideré que no era pertinente aplicarlo acá. Sin embargo, ante esta situación que vivimos en la provincia, lo voy a recuperar y presentar acá. La gente no entiende y subestima el hecho que si se tomó una cerveza, ya tiene afectada gran parte de la capacidad de visibilidad que necesita para manejar. Eso es grave. Como Fundación vamos a accionar en ese sentido”, agregó.

Recordó que recientemente asistió a un sanjuanino que fue impactado en su vehículo en la parte trasera por una persona que dijo que había salido de trabajar y el test de alcoholemia salió positivo, sobre las 20 hs. “Hay que actuar con calma y seguros de guiar en los pasos a seguir, porque reina el shock, el nerviosismo y la bronca y así no se resuelve nada. Al contrario y es que al algo que nos está faltando o nos está fallando como sociedad: es la convivencia vial”, resaltó y agregó que ella misma sufrió un choque similar a metros de su casa, hace menos de un mes.

Asistencia a la víctima, clave

Paula Liuzzi trabajó intensamente, a través de la Fundación, para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, implementara una oficina y una línea telefónica de asistencia a la víctima. Ese proyecto se materializó a nivel país y en San Juan, desde 2021 hay una sede física que presta a los sanjuaninos afectados por un siniestro vial desde asistencia legal, psicológica, asesoramiento en servicios sociales hasta rehabilitación en la posemergencia vial.

"Costó mucho que se pusiera en marcha la Oficina de Asistencia a la Víctima, en vinculación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y si bien hay algunos procedimientos que son lentos, lo importante es que está y tenemos una oficina física en San Juan. También estoy a disposición, en lo personal, para comunicarme con la autoridad en Buenos Aires en representación de las víctimas", expresó.

Con respecto a quienes fueron afectados por un siniestro vial, resalta que “es un tema delicado y hay que actuar con cautela. Las personas están alteradas emocionalmente y en shock, por lo que se realiza un trabajo serio a través de las instituciones oficiales. Hay que saber qué recomendar en lo legal y cómo acompañar en lo psicológico. En este último aspecto, he trabajado, capacitado y fortalecido".

En ello, insistió en que los sanjuaninos afectados por un siniestro vial deben llamar al 149 y/o asistir al Centro de Asistencia a la Víctima, en calle Laprida 279 Oeste, en Capital.