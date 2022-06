Crisis de gasoil: colectivos en San Juan, en jaque por la escasez y el alto precio y analizan medidas

miércoles, 22 de junio de 2022 07:52

La crisis por la falta de gasoil preocupa cada día más al sector del transporte público de pasajeros en San Juan y analizan cómo mantener el servicio en sus frecuencias completas. A nivel nacional, FATAP ya sugirió a las empresas que restrinjan el servicio hasta las 22 hs. hasta tanto se regularice la disponibilidad del combustible diesel.

El presidente de ATAP, Ricardo Salvá destacó en radio Estación Claridad que "conseguimos combustible día a día. Entre las empresas nos ayudamos ya que se agudiza el problema porque el precio nos cambia, a veces, hasta dos veces en una semana. Desde ayer a la noche (martes), no avisaron que empezó a faltar el combustible y en mi caso, para la empresa Libertador, de una compra de 18.000 litros que realicé sólo llegaron 3000. Estamos muy preocupados porque el litro a granel ya está en $200 para grado 3 y en otros, a precios superiores. El grado 2 está casi en $170".

Sobre la propuesta de FATAP destacó que se propuso a las empresas que vuelvan a diagramar los servicios para sostenerlos y que se ponga el énfasis en los horarios picos, finalizando a las 22 hs. y retomarlos a las 6 de la mañana. "Esto es porque el DNU distribuye en compensaciones tarifarias a las provincias del interior $38.000 millones y no por $70.000 millones y un aumento del combustible considerable", puntualizó. Y agregó que "hoy nos vamos a reunir con las empresas para analizarlo y definir medidas".

Salvá expresó que entre las empresas se consultan sobre dónde conseguir gasoil para no agotar los stocks. "Esto se complica día a día y no hay una respuesta a nivel nacional. Al paso que vamos, no podemos ver difícil que se afecten las frecuencias en San Juan. hacemos lo posible para que eso no pase porque los proveedores de siempre no nos garantizan cumplir con los cupos y buscamos otros que puedan asistirnos. Incluso recorremos estaciones de servicio provinciales con un tanquecito".

Acerca de los subsidios nacionales, marcó que "las compensaciones a la empresas llegan con cierta regularidad a San Juan pero el problema principal es el faltante de combustible".