En controles laborales en comercios sanjuaninos detectaron una importante irregularidad

martes, 21 de junio de 2022 21:08

En los recientes feriados y en la previa del día del Padre, el comercio decidió trabajar para aprovechar las ventas y por ello, se controló que no se cometieran irregularidades. En ello, se detectaron algunos aspectos en los que el trabajador debe tener especial cuidado para resguardar sus derechos.

La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral destacó a Diario La Provincia SJ que se controló sobre todo en comercios provinciales ya que las cadenas nacionales no registran inconvenientes en pagar el día como doble jornada y otorgar un franco compensatorio. "Tenemos, lamentablemente, comercios locales que son reincidentes en no reconocer ese día con los derechos que corresponden. Muchos van a trabajar, además, con miedo de que si no lo hacen los sancionen o, en este mes en especial, no les paguen el medio aguinaldo. Salimos a controlar en vistas a estos inconvenientes", señaló.

Explicó que, en ese contexto, se detectó una falla importante: "muchos empleados no firman la planilla de asistencia diaria o ese registro no existe. O no tienen ingreso con huella digital, con lo que no hay una constancia de que trabajó el día feriado y con ello, si no reciben el pago del feriado o no les reconocen un franco compensatorio, no tienen cómo reclamar. Incluso, quedan expuestos ante una situación de accidente laboral porque es un dato que piden las ART. Es fundamental que el trabajador exija eso".

Moral destacó que esa es una irregularidad común en los comercios que controlan e instruyen a los empleados, sobre todo a los de menos antigüedad, sobre la importancia de ese documento. "Con esa planilla podemos comprobar si, después, la empresa cumplió con las obligaciones legales", sentenció.