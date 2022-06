En 2022 ya se registraron en San Juan 1500 denuncias por casos de violencia económica en adultos mayores

martes, 21 de junio de 2022 07:00

En lo que va del 2022, en San Juan ya se registraron 1500 denuncias de personas adultas mayores que sufren violencia económica por parte de un familiar. Según revelaron desde la Dirección de Mujeres Adultas Mayores, la cantidad de casos fueron en aumento en los últimos años y se da principalmente por parte de los hijos de las víctimas.

“En 2022 hay alrededor de 1500 denuncias que tiene que ver con hombres y mujeres, tenemos muchísimos hombres solos y el mayor porcentaje de abandonos o de personas en situación de calle son en hombres. En los últimos años, los casos han subido teniendo en cuenta las situaciones en las que no podían salir a la calle”, contó la directora Mabel Morales, a Diario La Provincia SJ.

La mayoría de los casos registrados se da en personas de 65 a 75 años, y es un escenario que fue en aumento. Sin embargo, actualmente hay un mayor conocimiento por parte de la sociedad de cómo proceder en casos de este tipo.

“Nosotros trabajos similares a como lo hace la Dirección de la Mujer en cuanto a lo que es abuso y violencia, la diferencia que tenemos es que los porcentajes de violencia física son casi nulos, en el año hemos tenido un solo caso. Sin embargo, no significa que no haya, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia de una mujer mayor que haya sufrido violencia física. Lo que permanentemente se ve es la violencia económica”, expuso Morales.

Y agregó: “Tenemos muchas mujeres solas, el abordaje que hacemos, a diferencia de otras áreas, es que trabajamos con la víctima y el agresor. El agresor en el sentido de quien se queda con el dinero o que hace mal uso del mismo, tratamos que los menores casos se judicialicen y trabajar con el grupo familiar porque nunca es una sola persona. Tratamos de hacer un asesoramiento y seguimiento de los casos y hay veces que se llega a hacer mediación”.

La referente explicó que de cualquiera de los casos de abusos y de violencia que se presenten, se accede a través de una denuncia, por pedidos a partir de la misma comunidad como vecinos u otros familiares. De acuerdo a la situación, hay veces que con el asesoramiento se puede salir adelante o sino a través de una solicitud de protección.

“El 80% de los casos los resolvemos en el ámbito institucional administrativo, el resto se judicializa ya sea porque no tenemos ningún familiar que se haga cargo, o porque el familiar que se hace cargo hace mal uso del dinero y no se revierte la situación. Por lo general son hijos, están dentro de la familia directa, no hemos recibido ninguna denuncia de quien hace mal uso del dinero sea la pareja”, cerró.

En general, se solicita a quienes deseen exponer una situación como estas, es que asistan a calle Salta 370 sur o, si realmente hay una denuncia concreta, directamente a la comisaría más cercana o a la UFI CAVIG.