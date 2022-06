Palabra de papá: valores, sentimientos y deseos de seis sanjuaninos en su día

domingo, 19 de junio de 2022 08:14

Este domingo, el brindis es por ellos. Por esa primera palabra que muchos de nosotros dijimos en nuestra vida: "Papá" y que hoy se viste de celebración.

Se festeja en nuestro país el día del Padre y este año recuperará, tras la pandemia más estricta, esa mesa rodeada de seres queridos que recordarán anécdotas para reír y emocionarse y el cálido brindis por un año más juntos. También se elevará la copa o el vaso por quienes ya no están en este plano pero siempre acompañan con su luz y ejemplo.

Diario La Provincia SJ hoy celebra a los papás dándole a la palabra a seis de ellos. Destacados en los rubros en que eligieron trabajar, hoy sacan a relucir con orgullo lo que los emociona como padres y cómo construyen y mantienen el vínculo con sus hijos; los valores y aquello que anhelan heredarles. Por supuesto, también hablan de los motivos que hoy celebrarán bajo el abrazo real y virtual también con los motores que impulsan sus días.

Los presentamos:

Cristián Piedrahita- Prestador turístico y creador de Tandem Tour- Papá de Lara (13) y León (8)

-Tenemos una familia ensamblada y tratamos de forjar en ellos la misma educación que recibimos de nuestros padres. Se esforzaron por darnos lo mejor y siguiendo esa misma línea, tratamos de corregir, con amor, los errores que heredamos o que repetimos. Tratamos de dar todo para compartir esas enseñanzas.

-Hoy todo es distinto y se vive a otro tiempo pero los pilares fundamentales en valores son: en primer lugar, el respeto hacia los demás y mi perfil conservacionista siempre está y lo extiende hacia todas las formas de vida. Luego, la lealtad y el tener palabra y cumplir con ella. En tercer lugar, valorar todas las cosas, hasta las más pequeñas así como el sacrificio o algo material, y ser agradecidos.

-Este domingo, doy gracias por ser papá y haber conocido el amor en una forma que no me la imaginaba. El vínculo entre hijos y padres es algo único que descubrí no hace mucho. Le doy gracias a ellos por estar y por lo que me hacen sentir.

Enrique Gavia- referente de la agrupación "La 19 de Rivadavia"- papá de Brisa (19), Ramiro (16) y Gonzalo (13)

-Elijo la manera quizás más normal de construir la paternidad: trabajando, enseñando y mostrando lo bueno y malo que hay en la vida. Apuesto a pregonar con ejemplos simples de entender.

-Los valores que busco transmitirles siempre son solidaridad, empatía y por sobre todo, que sean buena gente en todos los sentidos.

-Este domingo doy gracias a Dios por la vida, la salud y por los hijos que me dio. También a mi padre, un abrazo al cielo porque con sus enseñanzas hoy puedo transmitir a mis hijos algo de lo que él me enseñó.



Claudio Alessio- Doctor en Filosofía, Design Thinker en Educación y Tecnología, docente universitario e investigador. Papá de Santiago y Ana Paula.

-Ser papá es, sin dudas, lo que hoy me define de la manera más profunda. Desde el nacimiento de Santiago mi vida personal y profesional dio un giro total. Qué mundo construir para él, qué aportes puedo hacer para que su vida sea un poco más feliz fueron algunas preguntas que resonaron en mí. Pero también qué puedo enseñarle y compartir para que el pueda disfrutar y descubrir. Disfruto mucho su compañía, en todo momento es una referencia vital para mí, amo todo lo que hace y mucho más lo amo a él.

Con el nacimiento de Ana Paula el mundo ya fue total y son el centro del cosmos para mí. Ana Paula con sus ocurrencias, espontaneidad y dulzura hacen que el día siempre sea genial. Entiendo que la paternidad se hace con tiempo y presencia. Pero al mismo tiempo promoviendo su autonomía, me gusta mucho la imagen de enseñar a caminar; justo el momento en que haces como los tenés de debajo de los brazos pero no y ellos lo hacen solos pero estás ahí casi invisible para sostenerlos y ayudarlos a que lo hagan solos pero sin nunca estarlo.

Me encanta mostrarle el mundo, sus sonidos, sus formas, sus matices, me encanta invitarlos a tener sensibilidad de varios tipos, frente a la naturaleza, frente a sí mismos y a los demás. También me gusta ofrecerles oportunidades de explorar, aprender y valorar el error o el que algo no te sale.

Me gusta estar cerca, aunque estemos haciendo cosas distintas, pero cerca, juntos. Los dones que pretendo dejarles tienen que ver con que siempre lo intenten, que amen aprender, que confíen en sí mismos.

Este domingo doy gracias por el tiempo que podemos compartir, doy gracias por cada baile con Ana Paula y sus cariños, doy gracias por la compañía, las conversaciones y descubrimientos con Santiago, sus abrazos de cada día.

Guillermo Chirino- Referente de la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza"- Papá de Nahuel, Enzo, Lautaro, Agustina, María Luz, Guillermina y Emma.

-Elijo construir mi paternidad basada en el amor y el respeto, pero principalmente en el amor de padre a hijo.

-Los valores o enseñanzas que comparto con ellos son: el amor a Dios y a nuestra Madre, la Virgen y que sean buenas personas, con principios y que busquen siempre la verdad.

-Este domingo doy gracias a Dios por haberme permitido ser padre, por haber sabido comprender y entender su voluntad (en referencia especial a la muerte de Lautaro (12) en un siniestro vial). También porque sabemos que el hecho de ser padres trasciende en el tiempo y eso nos lleva a tener muchas caídas y en ellas, hay pérdidas como me pasó a mí con Lautaro. La idea es que mis hijos sepan que esto forma parte de la vida y que, cuando ellos lo estén pasando mal, puedan mirar a su papá que pudo sobrellevar eso, levantarse y seguir adelante para ser el padre que ellos siempre soñaron tener.

Carlos Martín- docente de Nivel Secundario- papá de Ezequiel David

-En mi paternidad, elijo enseñarle ser feliz, a pesar del dolor, y dar el ejemplo en salud no fumando, haciendo ejercicio ya que fallecieron dos hermanos de diabetes.

-Los valores que busco transmitirle a mi hijo son la amistad, el esfuerzo personal y el respeto.

-Este domingo, voy a dar gracias por tener el privilegio de ver crecer a mi hijo, por tener a mi padre con vida y lo edificante que es romper el ego, amando a alguien más que a tu propia persona.

Osvaldo Invernizzi- docente de Educación Física y prestador turístico en "Rancho de Tata Lito"- papá de María Antonella, Tania y Delfina.

Osvaldo está orgulloso de sus hijas y nostálgico también porque una de ellas hoy festejará a una distancia que se sentirá más lejana. Sin embargo, sabe que eso es algo de lo mucho que inculcó en sus hijas: el abrir sus alas y buscar forjar sueños.

Hoy celebra por María Antonella Invernizzi Cercós, directora de cine y está en Qatar por una experiencia "Work & Travel" durante un año en el restaurant de un hotel. También por Tania Invernizzi Cercós que se dedica al marketing digital, maneja redes sociales de varios comercios y tiene su emprendimiento en chocolatería "Felicidad en barra" y por Delfina Invernizzi Cercós que cursa el último año de la Escuela Industrial de la UNSJ.

-Mis hijas son grandes y la mayor, que es directora de cine, se fue a vivir a Qatar hace poco más de un mes. Lo que siempre trato de hacer es estar con ellas cuando me necesitan, estar de forma constante en sus pequeños emprendimientos. Hoy la construyo desde la lejanía ya que estamos a diferentes distancias en kilómetros. Mantenemos el contacto permanente cuando tengo WhatsApp (por la señal en Pedernal).

Siento que ya hice la construcción fuerte de mi paternidad y ahora las apoyo en lo que ellas quieran hacer, consultarles y preguntarles para hacerles ver algunos aspectos que, quizás por su juventud, pueden habérseles escapado en relación a lo que quieren emprender y hacer.

-Quisiera que heredaran de mí la honestidad de pensamiento y la honestidad con uno mismo, que siempre hagan lo que creen firmemente y que no sea por conveniencia o por interés sino porque sinceramente lo piensen y lo sueñen así. También el apego al trabajo y a la solidaridad.

-Este domingo, voy a dar gracias por muchas cosas: por mis hijas, por la clase de personas que son y porque día a día, valoro que hayan absorbido las enseñanzas de la familia, tanto de la mamá como del papá. También voy a dar gracias porque son personas autosuficientes, pensantes y que no van a ser Estadodependientes, como sucede con muchos jóvenes. Eso es muy importante para mí.