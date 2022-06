Organiza un chocolate para más de 700 chicos de una comunidad huarpe sanjuanina

domingo, 19 de junio de 2022 13:01

Generar alegría en más de 700 chicos de una comunidad huarpe sanjuanina. Ése es el objetivo de una joven que lanzó una campaña en redes sociales y que moviliza a muchas personas con espíritu solidario.

Se trata de Vanina Molina Demartini, una sanjuanina que "heredó" de sus padres el "gusto" por ayudar a los que más lo necesitan. En esta oportunidad decidió realizar un chocolate para el domingo 7 de agosto, en conmemoración del Día del Niño y los sanjuaninos ya comenzaron a realizar sus donaciones.

“En este chocolate vamos a unir a dos comunidades, vamos a unir caminos. Ya tengo la planilla de todo lo que se necesita y todo lo que se va desplegar en ese lugar", aseguró a Diario La Provincia SJ.

Para ese día quiere realizar un chocolate con facturas y para eso apeló al corazón de la gente para que puedan donar todo lo que más se pueda, incluido bolsas de golosinas y juguetes.

Vanina destacó que “estamos proyectando, con ayuda del cacique, poder contar con el castillo inflable y vamos a poner música. Estamos viendo si podemos llevar metegoles, hacer de esto un día especial. Llevar un poco de color, música, juegos para que los niños se sientan especiales, queremos hacerlos sentir que son parte nuestra, que son nuestros”.

Están trabajando con la comunidad de Lagunas del Rosario, cuentan con un monumento histórico, la iglesia donde está la Virgen del Rosario, patrona de los Huarpes.

“Lagunas del Rosario seria lo que conformaría a Lavalle, Mendoza, pero está muy cerca de Sarmiento a 80 kilómetros, ya tenes la comunidad de lo que sería la parte de San Juan”, mencionó.

Hay alrededor de 180 familias, es muy grande el lugar. “Son parajes, no se concentra todo en un solo lugar, sino que tenes parajes a kilómetros. Es muy amplio hay que andar y si o si se necesitan vehículos 4X4, porque el acceso al lugar es muy difícil, pero no es imposible. Siempre con la ayuda de Dios y con toda esa energía tan bonita que uno carga de la gente que sabe que ayuda, se puede concretar. No puedo explicar en palabras porque no las tengo porque es muy fuerte, la gente te espera, porque a través del cacique tenemos fecha día y horarios para que nos reciban”, indicó.

En el primer viaje fue acompañada por el padre Pepe Nieto, comentó que sentía incertidumbre, porque no conocía donde iba. Subrayó que el camino no es fácil, pero que la satisfacción de poder ayudar es inmensa, todo esto superó cualquier dificultad. En la primera oportunidad que asistió llevó donaciones de útiles para todos los chicos de la comunidad. Y detalló que su compromiso será ayudarlos hasta fin de año para que puedan finalizar el ciclo escolar.

“Esta es una campaña abierta para todo este 2022, para todos aquellos que quieran donar siempre hace falta útiles, porque con lo que se entregó pudimos cubrir hasta mitad de año. Nos queda la otra de mitad de año para finalizarlo y bueno juguetes ahora, por lo del día del niño. Necesitamos leche, cacao, azúcar, harina, vamos a tratar de que las medialunas sean caceras, la verdad que es muy difícil el trayecto para llevarlo, no sé si dispondremos de alguna panadería que nos done, sería maravilloso. Todo lo que pueda ser para decorar, para el chocolate que sea inolvidable”, sostuvo.

Resaltó que se están preparando con todas las energías, para que el festejo del día del niño sea inolvidable. Detalló que este es el tercer viaje que realizará hacia la comunidad y está muy expectantes lo que sucederá en esa actividad.

“Es mucha la gente que realiza donaciones, son muchos que desde el anonimato se suman, es muy fuerte y es mi modo de vida, no me imagino mi vida sin hacer esto. Es parte de mi vida y la de mis hijos estamos de paso y el paso por esta vida que podamos dejar huellas bonitas y que todo el tiempo podamos sembrar para que esto se contagie la gente al involucrarse después quiere ayudar. La verdad que esas voluntades que se empiezan a unir son magníficas”, remarcó.

“Yo no sé cuál es mi misión, pero lo que sea que me toque vivir quiero dejar huellas no cicatrices porque el día que me vaya, me voy a ir con las manos vacías, pero que al menos mi corazón se vaya llenito de nombres. Esta es mi vida, y este es mi motivo, por el que vivo y es la manera en que estoy educando y formando a mis hijos porque quiero dejar personas que puedan servir al prójimo y hay mucha gente que necesita amor, contención. Sin amor no somos nada”, cerró.