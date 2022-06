Creó un rap sobre las costumbres sanjuaninas y se volvió viral

viernes, 17 de junio de 2022 18:53

"Esta canción en para mi San Juan, provincia linda si las hay...", con esa frase, el sanjuanino Lito García comenzó un rap que creó sobre las costumbres locales y rápidamente el video se hizo viral en redes sociales.

Orgulloso de la identidad sanjuanina y cuyana, el artista sorprendió y divirtió a todos en Instagram. “Me gusta tu corazón, las semitas con chicharrón, me gusta tu vino, tus cerros, tu sol. Es que soy sanjuanino, con tanto amor… que no me cambia esta pasión, ni el más fuerte temblor”, enuncia parte de la letra.

El video ya tuvo más de 18.000 reproducciones en esa red social, en la que también superó los 300 comentarios de sus seguidores. Entre ellos, el comediante Mauri Nozica, a quien también divirtió con su ocurrencia.

"Abrile la puerta a la negra", "vo salí pa fuera", "ya le dije ya, no le entran balas", "no se usa la senda peatonal, se cruza la calle por la mitad de la calle", "no se trabaja de corrido, hay algo muy sagrado, se llama siesta y es muy respetado" son algunas de las tantas frases que divirtieron a todos.

Mirá el video: