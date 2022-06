Fin de semana XL: en departamentos alejados, precavidos con el gasoil pero destacan disponibilidad de naftas

jueves, 16 de junio de 2022 14:47

Se avecina el fin de semana con reservas que promedian el 80% en la provincia y los cupos limitados de gasoil generaron dudas en quienes decidieron pasar estos días en departamentos alejados. Los prestadores destacaron que si bien hay inconvenientes con el gasoil, no ocurre lo mismo con las naftas.

"Creemos que hay que diferenciar cuando se habla de combustible. Si bien no somos estacioneros, sabemos que con las naftas no hay problemas de abastecimiento. En el caso del gasoil, algunas estaciones cargan con cupos de hasta 50 litros. No se puede hablar de garantías pero no queremos que la gente se confunda y desista de su reserva por miedo a no tener combustibles", destacó Fabio Nievas, de la Cámara Hotelera Gastronómica de San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Señaló que hay un buen nivel de reservas sobre todo en los departamentos alejados y en los más cercanos, en Zonda. "Tenemos buenas expectativas y sabemos que quienes reservaron están llamando para consultar. Esperamos que no haya bajas considerables ya que esta es una muy buena previa para las vacaciones de invierno", agregó.

En tanto, Calingasta ya tiene 100% de reservas y aguardan desde hoy comenzar a recibir turistas. "Todo está completo y las reservas están efectivizadas. Incluso en la primera semana de vacaciones de invierno tenemos un 60% de reservas. Evaluamos que no habrá mayores inconvenientes con los servicios", señaló el director de Turismo, Heber Tapia en radio Sarmiento.

Mientras que en Valle Fértil, el intendente Omar Ortiz destacó en el mismo medio que "somos precavidos en cuanto a la situación del gasoil para los visitantes. En nuestro trabajo diario, hemos parado vehículos y la distribución de agua a distritos se limita a uso humano debido a que tuvimos que distanciar visitas por el escaso combustible del que disponemos".