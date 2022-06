Se bajó del colectivo, fue atropellada y murió: un ángel azul la recuerda en el lugar de la tragedia

miércoles, 15 de junio de 2022 17:05

El 21 de enero de 2019, una tragedia enlutó a una familia en Pocito, cuando María Isabel Rodríguez, de 54 años, bajaba de un colectivo en la parada de Aberastain entre Calles 13 y 14, y fue embestida por un efectivo policial. Tras semanas de luchar por su vida, finalmente el 5 de marzo falleció.

Luego de tres años de la tragedia, en las últimas horas, la familia junto con la asociación "Padres del Dolor y la Esperanza", colocaron un cartel en el lugar donde María Isabel perdió la vida, con el objetivo de recordarla y concientizar sobre sobre los siniestros viales fatales.

"Ha sido un momento muy difícil y lo pudimos lograr gracias a Familias del Dolor. Estuvimos acompañados por la familia, el círculo íntimo y de Guillermo Chirino, de la asociación. Con la colocación del cartel, buscamos que se sepa que en ese cruce de calles se dio algo y fue nada menos que la muerte de una persona", comenzó contando Verónica Pujado, hija de María Isabel, a Diario La Provincia SJ.

Tras ese escenario, la mujer recordó a su madre como una esposa, mamá y abuela excepcional, muy dedicada al cuidado de sus siete nietos a quienes amaba y protegía. Sobre el hecho, sostuvo que Isa, como le llamaban, se bajó del colectivo de la línea 16, después de las 23 horas, y en ese momento el policía Gustavo Pastrán de 35 años, que se encontraba cumpliendo funciones, la embistió con la moto.

Ambos quedaron muy heridos y tiempo después, le funcionario policial pudo recuperarse. "Ella era un eslabón, un ser muy importante en la vida de cada una de sus hijas. Ha sido un tiempo muy difícil para nosotras y creo que en este caso, mayormente para los nietos, es un dolor que es insuperable", señaló.

"Buscamos resaltar que no quede en el olvido que allí, el 21 de enero de 2019 hubo un accidente grave, y tomar conciencia en muchas cosas, sobre todo a la hora de manejar", resaltó. Sobre Pastrán, agregó: "Posterior al accidente y la muerte de mi madre, poniéndome en su lugar, creo que surge el temor y alejamiento, pero hay algo que me quedó muy grabado en mi corazón, en los pocos días que mi madre despertó de terapia intensiva, y me dio un mensaje que me marcó mucho".

Al respeto, Verónica reveló: "Todos salimos a la calle a trabajar y tratamos de volver a nuestra casa, no salimos con la idea de atropellar y matar a alguien. Lamentablemente a Gustavo le sucedió esto y quizás nunca se imaginó que lo iba a hacer ni que la llevaría a la muerte. Ese es el mensaje que me quedó de mi mamá, fue algo que me quedó muy presente".

Bajo esa idea, aseguró que existen conductores que protagonizan siniestros viales y lo hacen bajo los efectos de alguna sustancia o el alcohol, y que ese no fue el caso del policía, ya que se encontraba trabajando y en ese momento se dirigía a guardar la moto para terminar su turno y regresar a su hogar.

"Lamentablemente le tocó y en lo poco que mi madre pudo hablar con nosotras, me quedó grabado eso. Una noche que salí de trabajar y pasé a cuidarla, ella dijo 'A veces la gente sale de su casa o del trabajo, apurados porque quieren llegar rápido y atropellan, y no lo quieren hacer'. La miré y me di cuenta que era algo que ella había reflexionado, eso me quedó", finalizó Verónica.