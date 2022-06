Andrés Cantos, el sanjuanino que tuvo su revancha y entró en La Voz Argentina

lunes, 13 de junio de 2022 00:37

Andrés Cantos es un joven de 26 años, oriundo de La Bebida en Rivadavia y este domingo deslumbró al jurado de La Voz Argentina. Se trata del segundo año consecutivo que el músico se presenta en el reality y esta vez consiguió que Montaner, La Sole y Lali se diesen vuelta con su interpretación de "El Patio", de Pablo López.

Pese a su corta edad, Andrés tiene una amplia trayectoria tanto en San Juan como en el resto del país, ya que en varias ocasiones fue seleccionado para representar a la provincia en el PreCosquín. Por otra parte, viene de una familia en la que la música tiene un gran papel, ya que es hijo del reconocido Abelino Cantos.

Es papá y también las melodías lo acompañan en su trabajo ya que es funcionario policial y forma parte de la banda de música de la policía. "Me siento un poquito más confiado. Creo que la experiencia de ya haber participado en La Voz anterior, me deja más confianza que es lo que necesitaba para tratar de ser lo que siempre quise ser: un artista en toda su plenitud", aseguró antes de actuar.

El talento encontró su lugar

El gran torrente de su voz hizo que los representantes de tres de los cuatro equipos se diesen vuelta por lo que el sanjuanino consiguió su lugar. "Te veo cara conocida", le dijo la Sole. "Volví. Estuve el año pasado. Canté una chacarera, "Estrella fugaz" y creo que me excedí de energía", le respondió él.

"Estoy muy contento, no entro en mi cuerpo", aseguró. "Qué copado que hayas vuelto, esto es un gran ejemplo, para que vuelvan a intentar, porque así es la vida", le dijo Lali.

"Me encantó la elección de repertorio, esta canción de Pablo López a mí me mata, es un temazo. Al principio te noté algo desaliñado pero tuviste algo que no podía faltar que es el sentimiento, es una canción que dice mucho y lo hiciste super bien. Se lució tu voz, mucho más que con la chacarera. Me encantó lo que hiciste, te invito a mi equipo, te pido disculpas por la otra vez y me alegro de que vengas feliz", le dijo la Sole.

"A mí me emocionaste mucho. Al principio pensé que no me iba a dar vuelta, pero después empezaste a clavarla y a hacerlo realmente emocionante y me quise dar vuelta inmediatamente porque quería verte. Quería ver si esa emoción que yo escuchaba te estaba pasando por el cuerpo, por la cara y lo comprobé cuando giré. Me emocioné con lágrimas. Estabas muy metido en la canción, hiciste unas quebraditas preciosas. Estuviste muy bien y te invito a mi equipo", le dedicó Lali.

Finalmente, Montaner también quiso decirle unas palabras. "Por mi lado decirte las dos razones por las que pienso que debés venir a mi equipo. Una porque el año pasado, lo que sembramos en ti lo pusiste en práctica y segundo, porque tienes una voz espectacular que no mostraste la vez pasada. Por eso quiero que estés en mi equipo y ojalá me elijas".

Inmediatamente, el sanjuanino agradeció esta segunda oportunidad y decidió hacerle un regalo muy local a su jurado elegido. "Quiero agradecerles porque nos hacen sentir muy bien a nosotros los soñadores, a cada artista que se pone en este escenario enorme, con un montón de gente mirándonos y otro montón a través de la tele. Gracias por estar ahí y darnos la oportunidad. Traje un regalo para elegir mi team. Ustedes regalan cosas y yo quise tener un detalle", anunció.

Inmediatamente, alguien desde el costado del escenario le alcanzó el regalo. "Este es un poncho sanjuanino". "Me estoy cagand... de frío en el estudio. ¿Me elegís a mí?", le preguntó Lali. "Yo estoy de manga corta, me vendría bien", aseguró Ricardo. "Yo colecciono ponchos", no se quiso quedar atrás Sole.

Finalmente, llegó el momento de tomar una decisión. "Apuesto mucho por algo que siempre he recalcado y son los momentos. Hay que ir a abrazar a la mamá, al papá, somos esto, y apoyo mucho a mi familia. Veo eso en los Montaner que siempre lo hacen. Voy a tomar ese ejemplo, voy a ir por usted y le voy a regalar el poncho sanjuanino", le dedicó a Montaner quien le contestó que lo recibió con "mucho cariño". Ricardo Montaner fue el jurado elegido y se animó a revolear el poncho sanjuanino.

Inmediatamente, el cantante decidió comenzar a revolearlo en homenaje a su compañera, y la Pastorutti decidió darle una clase en vivo sobre cómo tomarlo para revolearlo mejor. De esta forma, el sanjuanino ingresó al reality.