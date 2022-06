Sanjuaninos piden por la "Ley Lucio" contra la violencia infantil y se sumarán a una marcha nacional

viernes, 10 de junio de 2022 15:35

El 26 de noviembre del 2021 un niño de apenas 5 años de edad murió en manos de su madre y la novia de ella. El pequeño fue brutalmente golpeado y pese a que llegó vivo al hospital de Santa Rosa, La Pampa, falleció pocos minutos después. A partir de este hecho, se inició una movida a nivel nacional pidiendo por la "Ley Lucio", una inciativa que busca ayudar a los niños que son víctimas de violencia intrafamiliar.

En San Juan, un merendero de Niquivil se sumó al pedido nacional por una ley que ampare a los chicos y por eso buscan viajar a aquella provincia para acompañar a la familia del pequeño Lucio. La iniciativa en San Juan la encabeza Paola Cortez, quien es la presidenta del Merendero "San Ceferino" de la localidad ubicada en Jáchal.

Desde que ocurrió el trágico desenlace de Lucio Dupuy, el grupo de sanjuaninos inició una lucha que se incrementó para conseguir una ley que brinde bienestar y salud a los niños respetando todos sus derechos. "Nos afectó mucho lo que le pasó con Lucio porque trabajamos todos los días con niños. Me comuniqué con el abuelo de él y le ofrecí juntar firmas en Jáchal para que haya una ley nacional y se las enviamos a él para presentar en Nación", explicó Cortez a Diario La Provincia SJ.

El merendero que ella creó nació hace 2 años y hoy no sólo brinda asistencia con la merienda a niños sino también es un comedor. Cuenta con 150 personas que asisten, entre mayores y menores, todas del mismo pueblo de Niquivil.

"A toda la gente le llegó la causa Lucio. Que su propia progenitora lo matara junto a su pareja, a todos nos tocó el alma. Nos sentimos muy dolidos y quisimos comunicarnos con la familia y desde lejos mandarles fuerza porque no podemos estar cerca. Así fue como conseguimos hablar con el abuelo y ahora somos 20 personas que queremos viajar para acompañarlos", agregó.

En Niquivil no es fácil encarar esta iniciativa, especialmente por ser un pueblo cerrado. Pero pese a algunas limitaciones, el grupo de sanjuaninas logró juntar decenas de firmas para apoyar la iniciativa de una ley nacional. "La ley Lucio pide desde una línea gratuita para llamar en caso de violencia hasta medidas de amparo de los niños cuando atraviesan violencia en el hogar", explicó.

Desde el merendero, y desde la muerte de Lucio, los niños y adultos realizan una iniciativa muy particular. Los 26 de cada mes prenden velas y sueltan globos blancos al cielo para pedir por todos los niños que murieron o atraviesan acciones violentas.

"Es por todos los niños que han sido apagados, son bastantes. Esto no es solo por Lucio sino para ayudar a más niños que pasan por el maltrato. Esto tiene que parar, por ahí la gente tiene miedo de involucrarse pero si no nos involucramos no vamos a lograr nada", finalizó.