Culminó el Seminario que apunta a combatir los discursos de odio

viernes, 10 de junio de 2022 19:35

Con la entrega de certificados y la lectura de las conclusiones concluyó el Segundo Seminario Internacional “Los desafíos de la Comunicación frente a los discursos de odio”, que durante el jueves 9 y este viernes 10 de junio congregó a más de doscientos participantes en el Auditorio Emar Acosta, del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de San Juan.

Primer panel

El encuentro de esta jornada de viernes constó de dos paneles con sus respectivos talleres, uno de ellos, el primero fue sobre la temática “Estrategias de construcción de discursos de odio del pasado al presente: nazismo, genocidios históricos y actualidad. El holocausto como hecho histórico y el uso del discurso para lograr adhesión a un régimen. Propagación de discursos de odio en la actualidad, características y asociaciones políticas”.

Los panelistas fueron Daniel Feierstein; Emmanuel Kahan y Sergio Torres, quienes expusieron sus puntos de vista respecto de esta temática y recibieron innumerables consultas y aportes de los participantes, con la responsabilidad de moderar el debate a cargo de Sol Centeno.

Daniel Feierstein

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires.

Investigador Principal del CONICET. Es Profesor Titular en la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales,

UBA y Profesor Titular de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Fue Consultor de Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio.

Tiene publicados 9 libros de autoría como “Seis Estudios sobre Genocidio”, “El genocidio como práctica social” y “La construcción del enano fascista” y “Pandemia. Un balance social y político de la crisis del COVID-19”.

Emmanuel Kahan

Doctor en Historia y Magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

Profesor Adjunto de Historia Social Argentina de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.

Consultor del Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación y coordinador del Núcleo de Estudios Judíos con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (NEJ-IDES).

Entre otros, es autor de los libros ‘Recuerdos que mienten un poco. Vida y memoria de la experiencia judía durante la última dictadura militar’ (Prometeo, 2015) y ‘Memories that Lie a Little. Jewish Experiences during the Argentine Dictatorship’, (Brill, 2018).

En 2013 recibió el Best Disertation Award entregado por la Latin American Jewsih Studies Association (LAJSA) y en 2015 el Premio a la Labor Científica por la Universidad Nacional de La Plata.

Sergio Torres

Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster internacional en Nuevos Delitos Penales (USAL), magíster en Criminología (UNLZ) y doctor en Ciencias Jurídicas (USAL).

Fue fiscal federal, juez en lo Criminal de Instrucción, juez federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y actualmente es juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Ejerce como profesor de grado y posgrado de Derecho Penal en la UBA y en la UNLZ y profesor visitante en varias universidades iberoamericanas.

Es ex titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la investigación de la Megacausa ESMA. De esa experiencia surgió el libro “ESMA. La investigación judicial”, junto a Cecilia Brizzio.

También es presidente del Consejo Académico del Centro Ana Frank Argentina.

Segundo panel

En tanto que el segundo panel abordó la temática “Regulaciones y legislaciones sobre discursos de odio, negación y distorsión del holocausto y otros genocidios

y crímenes de lesa humanidad. Agentes responsables de desarrollar y aplicar las leyes y regulaciones. Detección de límites en las libertades individuales y sociales. Qué ocurre con la libertad de expresión. Factores de decisión”. Estos temas fueron considerados por la ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto y el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia, Carlos Munisaga y fue moderado el panel por Héctor Shalom.

Adriana Verónica García Nieto

Es abogada, magister en Derecho Administrativo de la Economía y especialista en mediación familiar.

Diplomada en Ejecución penal y Cuestiones Penitenciarias, y en Innovación y Gestión Judicial tecnológica.

Es profesora universitaria en Ciencias Jurídicas. Se desempeñó como abogada y ejerció su profesión en diferentes organismos del Estado Provincial.

Actualmente es ministra de la Corte de Justicia de San Juan desde mayo de 2018, ejerció la presidencia de este Tribunal entre diciembre de 2019 y febrero de 2021; y responsable de la Oficina de la Mujer y de la Escuela Judicial, dependientes de la Corte de Justicia de San Juan.

Integra la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia como vicepresidenta de la Región Nuevo Cuyo.

Carlos Munisaga

Es secretario de Estado de Seguridad y Orden Público del Gobierno de la Provincia de San Juan.

Diputado Provincial mandato cumplido período 2015-2019. Abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Economía (UCCuyo). Entre sus antecedentes se destaca que fue profesor titular de Derecho Administrativo y Derecho Administrativo de la Economía (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UCCuyo).

Cursó posgrados en Derecho Procesal Constitucional (UBA) y Derecho Procesal Penal (Universidad Católica de Córdoba), es diplomado en Economía Social de Mercado y en Gestión Pública.

Los temas tratados

Es oportuno consignar que en el transcurso del seminario fueron abordados conceptos tales como discursos de odio, interpretando por tales, según fue dado a conocer en el encuentro, a cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social. Estos discursos frecuentemente generan un clima cultural de intolerancia y odio y, en ciertos contextos, pueden provocar en la sociedad civil prácticas agresivas, segregacionistas o genocidas.

También fue considerado el negacionismo y en este sentido los documentos dados a conocer en el encuentro señalan que en la República Argentina de manera particular, este concepto es corporizado en las manifestaciones de negación, relativización y justificación de los delitos de lesa humanidad cometidos centralmente durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Estas alocuciones, sostenidas por los perpetradores desde el momento de los hechos, si bien continúan siendo manifestaciones minoritarias y con escasa réplica en la sociedad, cobraron visibilidad como reacción al proceso de justicia y las políticas de memoria y verdad impulsadas por el Estado argentino desde el año 2003.

Por último, luego del desarrollo de los talleres en forma grupal, fue articulada la coordinación del trabajo en el seminario de manera común, con la identificación de puntos específicos y centrales para la producción de la “Guía de recomendaciones para una cobertura y tratamiento mediático de discursos de distorsión y negación del holocausto” y “Manual para moderar interacciones en redes sociales y plataformas digitales sobre discursos de odio, negacionistas y distorsivos en relación al Holocausto y genocidios contemporáneos”, a manera de conclusión y luego fueron entregados los respectivos certificados a los participantes.

Fuente: Cámara de Diputados