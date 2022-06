En San Juan, sumarán nuevos dispositivos de asistencia para personas con adicciones

miércoles, 1 de junio de 2022 00:00

En el año 2021, la Dirección de Abordaje Integral de Adicciones (DAIA), registró un total de 591 casos abordados por consumo problemático de sustancias psicoactivas en San Juan, siendo el departamento de Chimbas el que presentó la mayor cantidad de demandas con un 17,76% del total; seguido de Rawson y Rivadavia (11,84%), Pocito (8,29%) y Caucete (7,95%).

Tras el registro de estos datos, la DAIA planificó la apertura de nuevos dispositivos de asistencia en esos departamentos estratégicos, y después de la inauguración de dos nuevos centros, preparan la puesta en funcionamiento de nuevos espacios para lo que resta del 2022.

“En base a las estadísticas que teníamos durante el 2020, se comenzó a hacer una planificación en la provincia en base a ampliar los dispositivos. En algunos departamentos registramos mayor demanda de asistencia, entre esos estaban Chimbas, Rivadavia, Pocito y Caucete. Entre el año pasado y principios de este 2022 inauguramos dos centros de día, uno en Rivadavia y el otro en Chimbas, y antes de fin de año queremos inaugurar dos nuevos centros en Caucete y Pocito”, contó Natalia Vives de la DAIA, a Diario La Provincia SJ.

En los centros, se tratan adicciones con sustancias psicoactivas, es decir alcohol o consumo de drogas, y quienes piden ayuda muchas veces son los familiares de quienes las sufren, aunque también los propios pacientes. A partir de ahí, se analiza la intervención según cada persona.

“En todos los departamentos tenemos las unidades municipales de atención a las adicciones y, además, estos centros de día donde las personas van de 8 a 15 horas, se les da desayuno, media mañana y almuerzo. Allí trabajan en distintos talleres como cocina, música, huertas y de capacitación de oficios”, amplió.

En la parte terapéutica, trabajan psicólogos y trabajadores sociales, quienes además atienden las situaciones sociales de quienes solicitan ayuda para superar las adicciones. “Estos centros son una etapa intermedia de lo que es un servicio ambulatorio y una internación. Lo que hacemos es distribuir estos centros en lugares estratégicos donde no sólo estén en departamentos que presenten mayor demanda, sino también a los que puedan acceder personas de otros departamentos”, agregó al respecto.

En este caso, aclaró que en el centro que ya funciona en Rivadavia, acceden también pacientes de los departamentos Zonda y Ullum. En tanto que, al centro de Chimbas, también llegan personas de Albardón, y no hay límites de edad.

“La importancia es que en toda la provincia hay servicios ambulatorios en lo que hay servicio simple, donde la persona va a terapia individual, entre 2 a 5 horas semanales, y después creamos estos servicios que son de atención intermedia, que ya son un poco más ‘intensivos’ en carga horaria y atención (…) Después ya están las internaciones de mujeres y hombres, pero no todos los que asisten a los centros de días requieren de internaciones”, destacó.

La referente insistió en la idea de que estas problemáticas no deben ser estigmatizadas ya que muchas veces son los propios pacientes quienes llegan con prejuicios sobre las atenciones. “A las familias siempre les decimos que pidan ayuda, que no están solos, ya que también hay familiares que piensan que no pueden ir ya que la persona que sufre la adicción no lo quiere hacer, eso no es así. Sugerimos que vayan familiares y nosotros vamos a ir interviniendo”, finalizó la referente.