Por caminos difíciles y a lomo de mula: inicia el censo rural en 18 departamentos sanjuaninos

domingo, 8 de mayo de 2022 07:44

Desde esta semana, San Juan comienza su primer operativo fuerte relacionado al Censo Nacional de Población. Tiene que ver con el relevamiento rural que recorrerá sectores de 18 departamentos, a los que es difícil llegar.

Es más, en la zonas de puestos en Cordillera, precordillera y sierras de Valle Fértil, los censistas pueden tardar dos o tres días en concretar su labor, con viaje de ida y de regreso. "Son más de 1500 las personas que trabajarán como censistas. Se trata de zonas de difícil acceso: tenemos cordilleranas y de sierras en las que es complejo llegar en poco tiempo. Son puestos a los que sólo se accede a lomo de mula o en camionetas 4x4; incluso hay sectores del camino que tendrán que hacer caminando. Solamente Capital no tiene zonas rurales; el resto de los departamentos cuenta con ellas", señaló a Diario La Provincia SJ, Claudia Lecich, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas.

Agregó que "en el comité censal, desarrollamos estrategias de abordaje con quienes realmente conocen el lugar. Por eso contamos con el apoyo de personal de Desarrollo Humano, Gendarmería Nacional y el Ejército, así como Salud Pública. También trabajaremos con baqueanos que nos facilitarán la labor. En las zonas rurales de Sarmiento, Caucete, 25 de Mayo, 9 de Julio y algunas localidades de Valle Fértil, por ejemplo, serán los docentes de las escuelas que allí funcionan los que relevarán los datos".

En el caso de este operativo en particular, los censistas no trabajarán solos sino que estarán acompañados de un efectivo de Gendarmería Nacional o el Ejército, quienes los guiarán en las cabalgatas (los animales son de las Fuerzas) o conducirán las movilidades en las que se trasladarán. "Se trata de eficientizar un trabajo que no se resolverá en un día. Ellos conocen cómo llegar, por dónde ir y a las familias o puesteros.. En el caso de zonas cordilleranas o de sierras, deberán pernoctar en el lugar ya que no les conviene hacer dos viajes", explicó sobre una labor que requiere gran compromiso y esfuerzo para no dejar a nadie sin registrar.

Con ello, este será el segundo bloque de datos censales que tendrá San Juan y que se suman a los del Censo Digital que sigue habilitado. Sobre éste último punto, Lecich hizo una recomendación: "cuando terminan el censo digital, les aparecerá el código que lo certifica. Les pido que hagan una captura de pantalla, le saquen una foto o lo anoten. Eso es aunque después les llegue por mail, hay demoras. Ese dato es el que deben facilitarle al censista cuando pase por el domicilio".

El dato

Durante el 16 y el 17 de mayo, se censará a las personas en situación de calle. En ese caso, se ha priorizado a equipos de los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud Pública para que realicen el relevamiento de datos. En ambas jornadas, se trabajará tanto de día como de noche para poder encontrar a todos los sanjuaninos sin vivienda fija.