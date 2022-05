Con más de 80 perros rescatados, "La Casa de Tronquito" encara el desafío de tener un lugar propio

domingo, 8 de mayo de 2022 15:11

En 2020, una finca se transformó en refugio para perros y gatos abandonados y rescatados en distintas circunstancias. "La Casita de Tronquito", que recuerda a un perro que quedó discapacitado por maltrato y negligencia y fue un emblema de superación, se convirtió en uno de los pocos hogares de tránsito para callejeritos y tras un sólido trabajo, necesitan ayuda.

Creado y gestionado por la proteccionista Cecilia Montaño, los animales son cuidados y alimentados, reciben tratamiento médico y se entregan en adopción responsable, con seguimiento. "Alquilamos esta finca, ubicada en Chimbas, en la que tenemos alrededor de 80 perros y 4 gatos. Se nos vence el alquiler en un año y ya hemos tenido aumentos del canon. Nuestra intención es reunir el dinero suficiente para comprar esta finca u otro lugar para residir definitivamente", explicó Cecilia a Diario La Provincia SJ.

Con la problemática del abandono que no se detiene, reciben cada vez más casos y quieren tener todas las comodidades para trabajar. "Es una labor ardua y lo que más queremos es tener edificaciones adecuadas. Por contrato, no podemos construir nada, por lo que todo lo que instalamos no tiene la seguridad que nos gustaría. Nos vimos afectados por vientos y tuvimos que salir a verificar si no se habían desarmado los boxes y si todos los animales están bien", señaló.

Además, siguen con su campaña permanente para reunir fondos para costear gastos. "No sólo pagamos veterinaria (esterilizaciones, cirugías y tratamientos) y vacunas, sino que lo imperioso es tener alimento y medicamentos. Además, los llevamos a la peluquería a los que tienen pelo largo para que pasen la temporada y todos aquellos cuidados que requieren los animales. A veces, por la situación económica, tenemos que postergar vacunas por ejemplo, hasta tener el dinero. También es un gasto el traslado y hay que priorizar lo importante", describió.

Cecilia agradeció el compromiso de quienes aportan dinero para "La Casita de Tronquito" e hizo hincapié en la esperanza de tener su propia sede. "Se complica la situación y tenemos mucho trabajo. Si ya estamos en un lugar propio, todo será más fácil para lograr lo mejor por y para ellos, y concentrarnos en lograr más adopciones responsables".

No sólo se puede enviar dinero, sino comprar en "La tiendita de Tronquito" cuyos productos se publican en sus redes sociales. (en Facebook e Instagram: Refugio La Casita de Tronquito). Estos son los datos para poder colaborar: