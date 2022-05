"Súper chuchy", la creación de una sanjuanina que pisa fuerte en la producción local

sábado, 7 de mayo de 2022 15:00

Hace 7 años, la sanjuanina Betina Laspiur creó "Super chuchy", un emprendimiento de juegos didácticos y otros elementos en madera, con los que no para de crecer. Actualmente, mejora su producción gracias a un programa de Asistencia Técnica y Financiera, y pisa fuerte en la pequeña industria local.

"Comencé pintando macetas, siempre tuve habilidad para el dibujo, la pintura y el trabajo manual, y en un momento que necesitaba otro ingreso económico, me armé un pequeño stock de macetas y las empecé a ofrecer entre amigos y familiares. Así fui vendiendo en un principio hasta que comencé a participar en diferentes ferias. Le puse nombre “Super Chuchy”, el cual tiene mucho que ver con lo que representa, un estilo con colores divertidos y alegres", contó a Diario La Provincia SJ.

Con el tiempo fue incorporando nuevos productos con recortes de madera que no se usaban en las carpinterías y así le fue dando forma a los objetos que hoy sigue fabricando. "Hago búhos sujeta libros, llaveros, portasahumerios y pajaritos portanotas. También tengo otros productos como espejos, bandejas, cajas de té, juegos didácticos a demás de trabajar con pedidos personalizados dependiendo de lo que me vayan pidiendo", reveló respecto de su producción.

Y agregó: "Empecé a tener muy buenos comentarios de las personas que veían mi trabajo, no solo de amigos sino de las personas que conocían mis productos cuando pasaban por una feria, realmente para un emprendedor que te feliciten por tu trabaja es muy gratificante, y eso me animaba y me anima mucho a seguir poniéndole empeño a mi emprendimiento y continuar con lo que más me gusta hacer".

Con la Linea de juguetes didácticos de Super Fauna Sanjuanina, también tuvo muy buena aceptación, ya que explicó que no es muy fácil encontrar en el mercado juguetes que tengan que ver con animales de la fauna local. "Son juguetes con figuras de animales de madera para enhebrar donde aparece el Guanaco, Vicuña, Zorro Colorado, Zorro Gris y Mara con la idea de dar a conocer los animales de nuestra fauna desde su forma y de sus características", explicó.

"En la etiqueta de cada uno de ellos aparecen sus particularidades, entonces es ideal para que desde chiquitos conozcan parte de la fauna que tenemos en nuestra provincia desde una manera amena y también vale mencionar que no solo esta apuntado a un público infantil sino también a personas adultas que necesiten estimular la motricidad fina y visual motora", detalló.

Con respecto a su modo de elaborar sus productos, dijo que siempre se va mejorando con el tiempo, no solo la idea desde que se gesta, sino también los procesos productivos para tener un resultado que esté más cerca de lo que pretendía hacer. "En estos 7 años incorpore técnicas que me permiten agilizar la fabricación, a demás también fui incorporando maquinas que me permiten trabajar con la madera y que hoy es mi fuerte, y que me ayudan a agilizar la producción sin perder la singularidad de lo artesanal", recordó.

"Cada objeto de Super Chuchy habla mucho de mí, es un estilo infantil predominando colores alegres y vivos, y a demás muchos de mis objetos aparecen figuras de animales, y eso tiene que ver con mi afinidad hacia ellos, y con la idea de que se genere un vínculo afectivo y de cuidado hacia los animales", reveló.

"Uno de mis sueños esta ya encaminado y es el de trabajar de lo que más me gusta hacer, me divierto mucho con lo que hago y estoy segura que nunca lo voy a dejar, pero debo mencionar que a veces me siento agotada y pienso en dejar todo, pero creo que todo emprendedor pasa por ese lugar. Yo creo que a mi trabajo lo invente y eso me llena el corazón de felicidad", sostuvo la emprendedora.

Y finalizó: "Espero con fuerza que mi emprendimiento siga creciendo día a día como lo vinimos haciendo en estos años y poder llegar a otras provincias. Hoy mis productos se pueden encontrar en diferentes locales como en los locales Pura Cepa, Hilar San Juan, Todo Bello, El Viverito y No me Olvides del departamento Calingasta".