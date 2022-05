Mauricio Nozica, el sanjuanino que creó "El Yarco" y sueña con llegar al teatro

sábado, 7 de mayo de 2022 08:55

La primera vez que subió un video en el que sacó a la luz la esencia del sanjuanino, estaba en Alemania y vivía un momento de soledad alejado de su familia y amigos. Sin embargo, nunca imaginó el éxito que tendría meses después, y que sería furor en Instagram, Tik Tok y otras redes sociales.

Se trata de Mauricio Nozica, el joven detrás de todos los personajes que aparecen en "El Yarco", y uno de los primeros que es buscado en redes sociales cuando algo inesperado ocurre en San Juan. Sus representaciones de cómo actúa y habla un sanjuanino, enamoran y divierten a todos, y por eso espera cumplir un sueño en la provincia.

"Todo surgió la primera vez que vine a Alemania, en 2018, y en un momento de soledad fue que subí mi primer video. Fue la primera vez que pensé en hacer un sketch, en aquel entonces no tenía muchos seguidores, lo hacía para divertirme yo y a mis amigos. Todo se dio de manera orgánica, cuando volví a la Argentina en 2019 y después empezó la pandemia, todos se volcaron a las redes sociales y ahí fue que empecé a subir más videos. De un día para el otro, la gente se copó y se hizo viral un video de 'Cómo hablar sanjuanino'. Pasé de tener 3.000 a 10.000 seguidores en un día", contó Mauricio a Diario La Provincia SJ.

Mauricio, estudió actuación desde sus 15 años, y además realizó talleres de teatro, de improvisación, comedia musical y otras diferentes técnicas. Si bien asegura que actualmente no siguió su perfeccionamiento, la actuación es un hobby y a lo que siempre se vuelca.

"La última vez que fui a San Juan me sorprendí por la gente y lo copada que es. Me saludaban en la calle, me pidieron una foto o me gritaban '¡Eh, yarco!'. Me encanta que se tomen con humor lo que hago. Cuando pasa algo, me preguntan '¿Cuándo va a estar el video?', es muy gracioso, están todos atentos", sostuvo sorprendido por el éxito que tienen sus creaciones.

En sus representaciones aparecen "La Gladys" y "La Susana", dos mujeres sanjuaninas que sin dudas han sabido vivir las experiencias más locas y divertidas, y sobre ellas, Nozica reveló que fue la gente quien les dio vida.

"Surgieron espontáneamente, no fueron planeadas, hice un video y me salió decir 'Gladys y Susana' y ahí quedó. Las pelucas me las prestaron mis vecinas del barrio y dije 'Listo, la morocha va a ser la Gladys y la rubia, la Susana'. La gente les dio vida, la que me marcó y decían 'Me encanta la Gladys'. Ahí pensé en quién era Gladys y después hice una introspección y comencé a crear el personaje", dijo.

Y agregó: "Estos personajes, para mi, tienen una vida que no la muestro en las redes pero que son una persona. Yo me pongo una peluca y ya me transformo".

A corazón abierto, el actor contó que le gusta mucho que la gente "se cope", es algo que lo llena de mucha felicidad, de mucha satisfacción. "Siempre me ha gustado hacer teatro y para un actor, el público lo es todo, sin público no hay actor. Me gusta que la gente comparta, a veces uno se mal acostumbra a esa tensión, esto es así, cada uno tiene su ola y su momento y después baja, y es lindo. Cuando me falta esa tensión, busco subir videos y tener la respuesta de la gente, es como un vicio que se forma".

"Las situaciones que viven los personajes yo las pienso desde mi familia, lo que pasa en mi casa, y por eso creo que el sanjuanino se siente identificado con lo que hago, pero también porque yo soy sanjuanino y al "Yarco" lo hago desde yo, desde lo que soy. Sería muy diferente alguien de afuera que hiciera de sanjuanino, pero soy yo exagerando nuestra cultura y lo que somos", dijo.

La primera vez que se fue a Alemania, fue cuando todavía era estudiante de Ingeniería en Alimentos en la universidad. Su curiosidad y entusiasmo por aprender otro idioma lo llevaron a estudiar alemán y así consiguió una beca para viajar a aquel país. Allá hizo prácticas profesionales mientras trabajaba en una empresa y posteriormente se animó a realizar una maestría. Así, hace semanas atrás logró su segundo título: Master en Gestión de Proyectos de Ingeniería.

"Soy muy desafiante conmigo mismo, me inscribí y quedé. Hace un mes que me recibí del máster y actualmente estoy buscando trabajo acá en Alemania. Mi idea es quedarme acá aunque siempre estoy volviendo a la Argentina. Estoy súper sorprendido, salí con un buen promedio, ahora sigo con entrevistas de trabajo ya que los procesos de selección duran bastante tiempo, a veces más de dos meses", contó sobre su presente allá.

Sobre su familia y amigos, revela que "ya no les sorprende" lo que hace debido a que siempre fue así y porque ya están acostumbrados. "Cuando me junto con ellos, lo último que hacemos es hablar de los videos", sostuvo, aunque también confirmó que siempre son los que lo apoyan.

Mauricio es un fiel admirador de Miguel Martín, el tucumano que le dio vida a personajes como "El Oficial Gordillo", como así también el admirado Luis Landriscina, Cacho Garay y "Doña Jovita". Humoristas "de la vieja escuela", que trabajan sus personajes como busca hacerlo él también.

"Tengo un sueño que es proyecto al mismo tiempo, aunque todavía no le puse las pilas que se merece. Me encantaría hacer un show en San Juan, y que estén todos estos personajes. Hacer como una varieté con 'La Gladys', 'La Susana' e incluso 'Moria'. Sería genial una manada de yarcos, todos juntos en el teatro", cerró con ilusión.