Los mates, las estrellas de la Feria Internacional de las Artesanías: algunos llegan a costar $12 mil

viernes, 6 de mayo de 2022 12:27

Comenzó la Feria Internacional de las Artesanías y los diferentes stands ya llaman la atención de todos los que lo visitan. Algunos de los artesanos son históricos participantes mientras que otros debutaron en esta edición 2022. Quienes recorren las diferentes carpas pueden encontrar un gran abanico de productos a la venta pero sin dudas los que más se destacan son los mates artesanos.

Diario La Provincia SJ dialogó con 4 artesanos que llegaron de distintos puntos de Argentina e incluso Uruguay, y uno sanjuanino. Todos tienen en sus stands, mates hechos a mano con trabajos artísticos que los hacen únicos y muy atractivos para los compradores.

Realizados en Uruguay

Miguel Teran participa en la Feria Internacional de las Artesanías con sus mates realizados en Uruguay. El artesano expone a la venta mates y bombillas con diseños de los más variados. Su impronta es hacer mate por mate buscando que ninguno sea igual al otro.

Para ello trabaja la madera, la tornea, la moldea, la pule y le hace a cada mate su virola. Usa algarrobo opacada con cera virgen y calabaza. Además hay con virola de alpaca o plata. Los precios van de 3.500 pesos a 7.000 pesos.

"Hace unos cuantos años venimos. Las expectativas son buenas porque los organizadores la organizan muy bien. Es una feria que no falla. Está el público, la gente y la organización muy buena. Es garantía", expresó.

De Córdoba a San Juan

Eduardo de Angelis es oriundo de la Ciudad de Córdoba. En su stand pone a la venta mates de algarrobo y caldén con alpaca, los cuales ya están curados y listos para usar. Para ello hace un proceso que incluye dos pasos: primero los hierve y luego los quema en un horno para hacer macetas.

"Hace 16 años que vengo. En San Juan siempre la expectativa es muy alta, me va muy bien. No ha habido un año que me vaya mal. Siempre uno es mejor que el otro y este predio de ahora está tan lindo. Estuvimos en un montón de lugares y siempre mejor", contó el artesano.

Sus mates tienen precios que van de 950 pesos a 4 mil pesos. Además vende mini mates para que tomen niños o aquellos adultos que son de tomar poco.

Con producción de Buenos Aires

Luis Marek es oriundo de Buenos Aires y pone a la venta mates hechos en diferentes materiales. Trabaja sobre porongos, que es la calabaza grande misionera; el chico "poro" o "porito" que es el mate criollo; y otros los hace sobre madera de caldén que es pampeana. Estos últimos están quemados, sellados y estabilizados para que directamente se puedan usar.

Los diseños son muy variados y cuentan con diferentes tipos de detalles como rosas hechas a mano, incrustaciones en piedra y calados criollos. Sus precios van de 2 mil pesos en adelante e incluso se puede encontrar el imperial a 12 mil pesos. Además hace bombillas de varios modelos distintos desde la lisa tradicional hasta la de forma guitarra o caña de pescar.

"Las expectativas siempre son buenas en San Juan, siempre me fue bien y desde el primer momento hacemos buenos amigos. No es nada más que una venta, es un vínculo. Esta provincia te permite reencontrarte con compañeros que hace mucho que no ves y gente que te está esperando", expresó el artesano que ya participó en 7 ediciones anteriores de esta feria.

Mates del Paraná

Sandra Villanueva trajo a la Feria Internacional de las Artesanías sus mates hechos en Paraná, Entre Ríos. Sus trabajos cuentan con una impronta muy personal y particular que lo hace atractivo a la vista. Ella trabaja con el repujado, tallado y cincelado, generando modelos y diseños de los más variados.

El material que emplea principalmente es la calabaza y sobre éstos trabaja con la virola de alpaca cincelada. No solo ofrece los mates tradicionales sino también los imperiales y termos forrados. Sus precios van de 1.700 pesos a 6 mil pesos.

"La característica que le imprimo es el gran refuerzo en el pie que impide que entre la humedad y se empiece a ablandar", señaló.

Mates 100% sanjuaninos

Guillermo Bavio es sanjuanino y a diferencia de los otros artesanos él está haciendo su debut en esta feria. En su stand presenta mates de cuenco de algarrobo con virolas de alpaca o acero inoxidable. Ninguno es tallado sino que lo presenta 100% liso para la comodidad de la mano.

Los mates tienen en promedio una altura de 11.5 centímetros y la boca es de 9 centímetros. Los precios van de 1.600 pesos con virola inoxidable a 2.600 pesos los de alpaca.

"Es la primera vez que me presento pero hago esto hace 15 años. Las expectativas son muy buenas. Hoy es el primer día y ya se hicieron muchas ventas", relató el artesanos este jueves, día de la inauguración.