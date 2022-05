Innovación del IPV: tratarán de implementar un sistema de reutilización del agua en nuevos barrios

viernes, 6 de mayo de 2022 08:47

San Juan atraviesa una crisis hídrica sin precedentes, que se da en consonancia con gran parte del país, y es por eso que desde distintos sectores ya se avanza para encontrar soluciones a los problemas que genera. Desde el Instituto Provincial de la Vivienda, IPV, ya trabajan en una innovadora iniciativa que se estaría implementando para los barrios que ahora están en construcción.

Se trata de un sistema de reutilización del agua que usa cada familia para destinarlo al riego del arbolado público. El proyecto implica una planta, no potabilizadora sino de reciclaje del agua para que sea usado en el mantenimiento de espacios verdes de los barrios del IPV.

"La idea es que le agua salga de cada domicilio o viviendas colectiva, hacia una cámara séptica donde a partir de ahí decanta lo sólido dentro de estas aguas y de ahí iría a espacios como cantero donde habría una granulometría de piedra, filtros, donde se trabaja con plantas de ese lugar", explicó Marcelo Yornet en radio Sarmiento.

Este filtrado realiza el proceso y luego el agua vuelve a salir para ser utilizada. Es un método natural que no requiere nada mecánico ni filtro industrial. Se usan bacterias por un lado y por el otro filtrados en grandes espacios con granulado de piedras y vegetación para que luego el agua sea usada para el riego.

La iniciativa se diseñó en función de uno de los requerimientos que dispuso el programa nacional "Casa Propia" que pide soluciones sustentables. Bajo ese programa se van a construir los barrios Los Molinos (264 viviendas en Capital) y Los Surcos (96 viviendas en Chimbas) y como son complejos habitacionales se propuso usar la alternativa de solución sustentable de reciclado de agua.

Yornet indicó que este proyecto que se está diseñando de re-utilización de agua es nuevo y no ha sido probado aún en conjuntos de viviendas. Por eso con el uso se detectará si es efectivo o no. "Si uno no lo aplica no sabrá si es eficiente. Si anda bien y se tiene los recaudos que se tiene que tener sabremos si es efectivo. Pero sobre todo requiere que se eduque y capacite para que la gente lo tome y cuide, para que se siga usando", finalizó.